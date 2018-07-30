البورصة تواصل تباين مؤشراتها في منتصف تعاملات اليوم

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استمرت مؤشرات البورصة المصرية ، في التباين الذي بدأته في افتتاح تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ومؤشر الشركات الأوسع نطاقا ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء ، في الوقت الذي مالت فيه الأجانب والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.30% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.44% ، وانخفض كذلك مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.58%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.08% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.04% ، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01%.

وافتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين على تباين في المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي ، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.17% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.27% ، وانخفض كذلك مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.21%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.03% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع قوي ، حيث أغلق قرب مستوى 15.400 نقطة ، وسط أحجام متوسطة.

وزادا «مباشر» في تقريرها اليومي ، أن الرسم البياني على الساعة ، أظهر المؤشر وهو يحاول تكوين شكل وتد هابط ، وفي حال نجاحه ، يمكن للمؤشر استكمال الصعود نحو 15500 نقطة ، ورغم ذلك ، فمازال الشكل العام غير مطمئن ، كما نصحت الشركة ، بمتابعة كل سهم على حدة ، مع مراعاة مستويات إيقاف الخسارة.