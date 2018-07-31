4 دول عربية بقائمة أرخص أسعار البنزين في دول العالم

Advertisements

تعرف على 4 دول عربية بقائمة الأرخص بأسعار البنزين بدول العالم، حيث تصدر بعض من الدول العربية على قائمة “أرخص أسعار البنزين في دول العالم” تبعاً للتصريحات التي أعلنتها “بلومبرج”.

4 دول عربية قائمة أرخص أسعار البنزين بدول العالم

وقد أوضح التقرير الاقتصادي أن دولة الكويت قد احتلت مقدمة القائمة بين الدول العربية والمرتبة الثالثة في دول العالم حيث سجل سعر لتر البنزين بها حوالي 0,35 دولار.

Advertisements

فيما جاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الثانية بعد الكويت في قائمة الدول العربية، وفي المرتبة الخامسة بدول العالم حيث يسجل سعر لتر البنزين بمصر حوالي 0,43 دولار.

وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية والمرتبة السادسة بين دول العالم حيث يسجل سعر لتر البنزين بها 0,54 دولار.

وجاءت دولة الإمارات العربية في المرتبة الرابعة بين دول العالم العربي والمرتبة التاسعة بين دول العالم حيث يسجل سعر لتر البنزين بها حوالي 0.68 دولار للتر الواحد.

قائمة أرخص أسعار البنزين بدول العالم

أما بالنسبة إلى قائمة أرخص أسعار البنزين في دول العالم فقد احتلت فنزويلا المرتبة الأولى في القائمة حيث سجل فيها سعر لتر البنزين حوالي 0,01 دولار، تليها إيران بسعر 0,28 دولار للتر البنزين، ثم نيجيريا بسعر 0,41 دولار للتر.

فيما احتلت ماليزيا المرتبة السابعة بين دول العالم من حيث أرخص أسعار للبنزين حيث سجل سعر لتر البنزين بها حوالي 0,54 دولار للتر، تليها أندونيسيا بسعر اللتر حوالي 0.67 دولار للتر، ثم روسيا احتلت المرتبة العاشرة بسعر 0,72 دولار للتر.

قائمة أغلى أسعار البنزين بدول العالم

أما من حيث قائمة أغلى أسعار للبنزين في العالم فقد تصدرت هونج كونج القائمة حيث سجل سعر لتر البنزين بها حوالي 2,09 دولار للتر، ثم النرويج بسعر اللتر 2,02 دولار للتر، ثم هولندا تحتل المرتبة الثالثة بسعر لتر البنزين 1,93 دولار للتر.

أقرا المزيد البترول تعلن الزيادات الجديدة لأسعار الوقود.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة