غدا.. آخر موعد لحجز 2048 شقة في العاصمة الإدارية إلكترونيا

Advertisements

تنتهي فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني ، الخاص بحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة ، غدا الثلاثاء ، حيث حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تلك الفترة ، عقب إطلاق موقع حجز الوحدات إلكترونيا ، لحجز 2048 شقة طرحتها الوزارة.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، طرحت 2048 وحدة سكنية بتشطيبات فاخرة ، في العاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى ، داخل الحي السكني «كابيتال ريزيدانس» (1056 وحدة في المجاورة D1، و992 وحدة في المجاورة D8) ، بنموذج معماري متميز.

Advertisements

وبدأ المواطنون تسجيل بياناتهم ، في الموقع الإلكتروني اضغط هنا لحجز الوحدات ، ويستمر التسجيل حتى غدا الثلاثاء ، بينما تبدأ الخطوة الثالثة من الحجز ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، حتى الساعة 11:59 من مساء السبت ، الموافق 18 أغسطس من العام الحالي 2018 ، حيث يتم التخصيص بأسبقية الحجز online.

ومن بين شروط الحجز ، أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مواطنا مصريا ، له أهلية التصرف أو التعاقد ، ويجوز التقدم للحجز لشخص ، بصفته وليا طبيعيا على قاصر ، أو وصيا عليه بقرار وصاية ، كما يمكن الحجز للمتقدم شخصيا ، بموجب بطاقة الرقم القومي الخاصة به ، والحجز للقاصر يكون بموجب الرقم القومي ، من واقع شهادة الميلاد.

وعن شروط الحجز أيضا ، ألا يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، الزوجة، والأولاد القصر» ، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ، وحال مخالفة الأمر ، يحق لهيئة المجتمعات العمرانية ، إلغاء الحجز أو التخصيص ، دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي.

ويقر المتقدم للحجز. باطلاعه على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ، وموافقته عليها ، وأنه تقدم للحجز بعد سداد مقدم الحجز ، ما يعد موافقة نهائية على هذه الشروط.

وفيما يخص أسلوب السداد ، يسدد المتقدم مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه ، فضلا عن 500 جنيه مصروفات تسجيل ، ويتحمل العميل العمولات ، ومصروفات التحويل من حسابه البنكي ، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: «سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقي ، أو ACH عن طريق البنوك أو هيئة البريد ، أو تحويل داخلي في بنك التعمير والإسكان» ، ويتضمن التحويل «اسم المتقدم للحجز رباعي ، رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقما (سارية)» ، ويستكمل سداد 10% ، فضلا عن (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) ، من إجمالي ثمن الوحدة ، وذلك خلال شهر من تاريخ الحجز.

وفي حال سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة ، يخصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة ، شرط الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10% ، فضلا عن «1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء» ، من إجمالي ثمن الوحدة ، خلال شهر واحد من تاريخ الحجز.