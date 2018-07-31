البرنامج التدريبي للمعهد القومي للإدارة

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أعلنت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة الدكتورة “شريفة الشريف” قائلة “أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى إقامة المزيد من المشروعات الناجحة”، وتأتي تلك التصريحات مع بداية اطلاق البرنامج التدريبي الحالي بالمعهد.

قد أضافت “أن الهدف من البرنامج التدريبي الحالي المقام تحت عنوان “تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة/ إدارة المشروعات” هو التركيز على منهجية إدارة المشروعات التي من شأنها التمكين في بدء وإدارة المشروعات بكفاءة، وفعالية إلى جانب اكتساب المهارات والاستراتيجيات الرئيسية لإدارتها”.

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وأوضحت “إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تمكين مديري المشروعات الناجحة من إدارة الموارد والجداول الزمنية، ونطاق تلك المشروعات إلى جانب المخاطر التي تحيط بها بمهارة من أجل تحقيق النتائج المرجوة”.

وأضافت “أن البرنامج يتطرق أيضا إلى أسباب فشل المشروعات، وكيفية التخفيف من المخاطر من خلال التخطيط السليم في المراحل المبكرة من أي مبادرة حقيقة”.

ويجدر هنا الإشارة على قيام “المعهد القومي للإدارة” بتكريم خمسة وسبعين متدرب من القيادات العليا ببرنامج تدريب مهارات القيادة من “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحافظة القاهرة، وعدد من الجهات الإدارية”.

وتهدف برامج التنمية إلى وضع “إطارات استراتيجية في التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر لعام 2030، وما تتضمنه من كفاءة المؤسسات وكذلك توفير محور للشفافية”.

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