البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه وتغلق على تراجعات جماعية

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، تحت ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 2.5 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 826.810 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة بلغ 139 مليون ورقة مالية ، بقيمة 528 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 17.2 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 66.44% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 28.45% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 5.12% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 40.76% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 59.23%.

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صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب ، والمؤسسات المصرية والعربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 2.3 مليون جنيه ، 3.2 مليون جنيه ، 5.3 مليون جنيه ، 21.9 مليون جنيه ، 14.1 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 46.7 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» شهد تراجعا بنسبة 0.53% ، حيث أغلق عند مستوى 15297 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.94% ، حيث أغلق عند مستوى 2546 نقطة ، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.01% ، حيث أغلق عند مستوى 15129 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.23% ، عند مستوى 740 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.21% ، حيث أغلق عند مستوى 1915 نقطة ، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ، حيث ‘صل إلى مستوى 474 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 101 شركة ، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم ، استمرت مؤشرات البورصة ، في التباين الذي بدأته في افتتاح تعاملات الجلسة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ومؤشر الشركات الأوسع نطاقا ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء ، في الوقت الذي مالت فيه الأجانب والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.30% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.44% ، وانخفض كذلك مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.58%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.08% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.04% ، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01%.

وافتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين على تباين في المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي ، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.17% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.27% ، وانخفض كذلك مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.21%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.03% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع قوي ، حيث أغلق قرب مستوى 15.400 نقطة ، وسط أحجام متوسطة.

وزادا «مباشر» في تقريرها اليومي ، أن الرسم البياني على الساعة ، أظهر المؤشر وهو يحاول تكوين شكل وتد هابط ، وفي حال نجاحه ، يمكن للمؤشر استكمال الصعود نحو 15500 نقطة ، ورغم ذلك ، فمازال الشكل العام غير مطمئن ، كما نصحت الشركة ، بمتابعة كل سهم على حدة ، مع مراعاة مستويات إيقاف الخسارة.