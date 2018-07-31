الحكومة تنفي إلغاء استراتيجية صناعة السيارات

Advertisements

أعلن وزير التجارة والصناعة المصرية اليوم عن نفيه إلغاء الحكومة المصرية “استراتيجية صناعة السيارات”، وقد تم نشر بيان جاء فيه “إن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى”.

وأضاف الوزير “أنه يجري خلال الفترة الراهنة أجراء مراجعة، وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التواصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها في جمهورية مصر العربية”.

Advertisements

وقد أعلنت نشرة “انتربرايز” صباح اليوم أن “مجلس الوزراء المصري قد تخلى عن قانون استراتيجية صناعة السيارات الذي كان مطروحاً لدى الحكومة السابقة، واستبداله بتخصيص أراضي لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد”.

أقرا المزيد “النيل لصناعة وإصلاح السيارات” تستهدف أرباح بقيمة 4,6 مليون جنيه خلال 2018