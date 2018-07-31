التفاصيل الكاملة.. لاجتماع مناقشة مبادرة تسوية ديون المتعثرين

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أعلن البنك المركزي المصري عن عقد اجتماع اليوم الثلاثاء مع “اتحاد الصناعات والمستثمرين” من أجل مناقشة آليات تنفيذ مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين والتي تتضمن ثمان بنوك مصرية قد وافقت على المشاركة في تلك المبادرة.

وتمتلك “محفظة متعثرين” تبلغ قيمتها حوالي 17,8 مليار جنيه مصري أي ما يعادل مليار دولار أمريكي تقريباً، منها اثنى عشر مليار جنيه مصري تخص شركات تعمل على خفض مديونياتها عن عشرة مليون جنيه مصري تبعاً لشروط مبادرة البنك المركزي المصري.

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وتأتي فعاليات الاجتماع المقرر غداً بعد أن تم الإعلان عن تعيين نائب محافظ البنك المركزي المصري “جمال نجم” يوم الأحد السابق، ومازال الباب مفتوح أمام البنوك الخاصة الراغبة في إدراج عملائها ممن ينطبق عليهم شروط المبادرة بهدف المساهمة في إدخال عملاء إلى “دائرة الإنتاج والعمل مرة ثانية” مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري بوجه عام.

تشارك في اجتماع غداً ثمان بنوك مشاكرة في مبادرة العملاء المتعثرين وتستحوذ على نسبة تتراوح ما بين سبعين إلى خمسة وسبعين في المئة من إجمالي عدد العملاء المتعثرين ضمن تلك الشريحة.

وقد أكد البنك المركزي المصري على تسليم او تقارير عن تلك المبادرة من البنوك مع نهاية شهر يوليو الحالي لعام 2018، وتتضمن المبادرة أن يتم إسقاط الديون المتراكمة على المتعثرين في حالة التزامهم بسداد مائة في المئة من رصيد الدين في نهاية العام الجاري نقداً.

تتميز تلك المبادرة بالتنازل البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتبادلة بينهم في القضاء إلى جانب إبراء ذمة المقترض بشكل نهائي من البنك مع حذف المقترض من القائمة السلبية، والعمل على تحرير كافة الضمانات المقدمة من العملاء لضمان تلك المديونية.

وقد أوضح عدد من المستثمرين برغبتهم في العمل على مد الفترة الزمنية من أجل تسوية تلك المديونيات، حيث أعلن أحمد عبدالمقصود رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين قائلاً “مد فترة السداد حتى منتصف العام القادم 2019 بدلاً من الموعد النهائي المحدد في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2018”.

وقد شدد “على أهمية هذا المقترح حيث تكمن في حاجة البنوك إلى متسع من الوقت حتى تتمكن من تدبير السيولة اللازمة من أجل سداد أصل المديونيات كاملاً نقداً، بالتوازي مع توفير نفقات التشغيل”.

وقد حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مصر “من أنه ليس كل المتعثرين قابلين لتعويم مديونياتهم لكون التخلف عن السداد ينتج عن تسجيل خسائر تشغيلية مما يفقدهم القدرة على إعادة هيكلة الإنتاج بعد سداد المديونية”.

وقد أوصى هاني توفيق ” بضرورة تعاقد البنوك مع شركات إدارة صناديق إعادة هيكلة متخصصة حتى تساعدهم في تسوية مديونيات العملاء على أساس معايير صحيحة”.

البنوك الثمانية المشاركة مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين

وتتضمن البنوك الثمانية المشاركة في فعاليات المبادرة وهي كالتالي:

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

بنك القاهرة.

البنك المصري لتنمية الصادرات.

البنك العقاري المصري العربي.

البنك الزراعي المصري.

المصرف المتحد.

بنك التنمية الصناعية والعمال المصري.

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