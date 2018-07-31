تصريحات مثيرة من الخزانة الأمريكية عن حجم الاقتراض خلال الربع الثالث من 2018

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أعلنت “وزارة الخزانة” في الولايات المتحدة الأمريكية أنه من المتوقع أن تقوم باقتراض ما يقارب من ثلاثمائة وتسعة وعشرين مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018.

وتأتي تلك الخطوات بعد أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية باقتراض اثنين وسبعين مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018 عن طريق “أسواق الائتمان” ويتوقع أن تقترض الدولة الأمريكية خلال الربع الثالث ما يزيد عن ستة وخمسين مليار دولار عن تقديرات سابقة.

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وقد صرح مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية “أن الاقتراض المتوقع في الربع الثالث هو الأعلى للفترة نفسها منذ عام 2010، ورابع أكبر اقتراض مسجل للفترة من شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2018”.

وحسب ما تم الإعلان عن من قبل وكالة الأنباء “رويترز” حيث أعلن عن توقعها أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار سندات وأذون خزانة بقيمة تصل إلى أربعمائة وأربعين مليار دولار خلال الربع الرابع والأخير من عام 2018.

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