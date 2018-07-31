تراجع البيتكوين بشكل كبير تعرف على الأسباب

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هبط العملة الرقمية الإلكترونية “بيتكوين” عن مستوى ثمانية آلاف دولار أمريكي، بسبب قيام المستثمرين بتقليص تعرضهم للعملات الإلكترونية الرقمية وغيرها من الأصول التي تعد عالية المخاطر، مما عزز خسائر أسهم شركات الإنترنت وشركات التكنولوجيا.

وحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء “رويترز” فقد هبطت العملة الإلكترونية التي تعد الأكبر والأشهر على مستوى العالم بنسبة مئوية تصل إلى 5,6% مسجلة 7750 دولار أمريكي على منصة “بورصة ستامب” بلوكسمبورج.

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وقد سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها يوم الثلاثاء منذ أكثر من شهرين، وذلك بعد الإعلان عن أنباء عن قيام “كوريا الجنوبية بتعديل جهاز الرقابة المالية التابع لها” والعمل على إقامة “منظمة عملة رقمية”.

وتعمل “هيئة الرقابة المالية” التابعة للدولة الكورية إلى العمل على إقامة مكتب مستهلك مالي كجزء من تعديل المنظمة إلى “حماية أفضل للمستهلكين الماليين”، كما تم تكليف “المكتب” بالاستجابة إلى أي تطورات حديثة مثل العملات الرقمية ليتولى الإشراف على تلك المبادرات السياسة المعلقة “بالتكنولوجيا المالية وابتكارات البيانات”.

وتعد كوريا الجنوبية من أهم أسواق العملات الرقمية الإلكترونية في العالم، خلال الفترة الحالية تسمح العديد من الحكومات لبعض من الدول الكبرى بتداول العملات الرقمية في البورصات والعمل على اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المستهلك.

كما تم خلال الأسبوع السابق إلى إقامة مكتب حماية المستهلك في الولايات المتحدة “صندوق أمان للتنظيم” من أجل مساعدة الشركات في استكشاف المنتجات.