8 معلومات عن مساكن مدينة الشمس في الأقصر.. تنفذها القوات المسلحة

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قال وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس أحمد النخيلي ، إن الوزارة تعمل على قدم وساق ، في مساكن الشمس بمدينة الزينية ، الواقعة شمالي محافظة الأقصر ، تمهيدا لفتح باب التقدم للحصول عليه ، في وقت قريب.

ويقدم موقع «مصر 365» ، 8 معلومات عن تفاصيل مشروع مساكن مدينة الشمس ، المقرر فتح باب التقدم لها ، وذلك في التقرير التالي:

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1. مشروع مساكن مدينة الشمس ، يقع في منطقة المدامود ، التابعة لمركز الزينية في محافظة الأقصر.

2. مساكن الشمس تضم 78 عمارة ، وذلك بإجمالي 1848 وحدة سكنية.

3. بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في مساكن الشمس ، نحو 89%.

4. تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لفتح باب التقدم للحصول على وحدات في مساكن الشمس ، عن طريق بنك الإسكان والتعمير ، حتى يتم اختيار المستحقين ، وفقا للشروط التي تضعها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

5. يتابع اللواء محمد بدر ، محافظ الأقصر ، سير الأعمال الإنشائية في مساكن الشمس أولا بأول.

6. شدد محافظ الأقصر ، في زياراته المتكررة لمساكن الشمس ، على توصيل المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمساكن بالكامل.

7. تتولى الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة ، تنفيذ مشروع مساكن الشمس.

8. بدأت محافظة الأقصر ، إنشاء طريق بديل موازي ، لتسهيل الوصول إلى مساكن مدينة الشمس.