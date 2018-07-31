البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاع جماعي عدا «مؤشر واحد»

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افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.04% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.01% ، وقفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.06%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.06%، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى تعاملات جلسة أمس الإثنين ، على انخفاض في أحجام التداول الضعيفة ، حيث أغلق مرة أخرى دون مستوى الدعم 15.300 نقطة ، موضحة أن الجلسة الحالية ، هي الجلسة الأخيرة في شهر يوليو ، حيث يختبر المؤشر مستويات حرجة.

وفي تقريرها اليومي ، أوصت شركة «مباشر» ، بالمراقبة حتى تتضح الصورة ، فضلا عن اختبار سهم التجاري الدولي ذو الوزن الثقيل ، خط الاتجاه الهابط. الذي بدأ منذ عدة أشهر ، وفي حال اختراقه قد يتحسن الشعور العام ، وفي الوقت ذاته ، هناك حاجة إلى مراقبة قريبة لمستويات إيقاف الخسائر.