البورصة تنهي جلسة اليوم على ارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 11 مليار جنيه

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اختتمت للبورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من مؤسسات أجنبية وعربية ومصرية ، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم ، بقيمة 10.8 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 873.601 مليار جنيه.

حجم التداول بلغ 162 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 814 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 21.4 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 58.06% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 33.12%.

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واستحوذ العرب على نسبة 8.82% خلال جلسة تداول اليوم ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 49.04% من المعاملات ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 50.95%.

صافي تعاملات الأفراد ، المصريين والعرب والأجانب ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 75.6 مليون جنيه ، 1.9 مليون جنيه ، 1.5 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات ، المصرية والعربية والأجنبية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 20.5 مليون جنيه ، 11.8 مليون جنيه ، 46.7 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.85% ، حيث أغلق عند مستوى 15580 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.46% ، حيث أغلق عند مستوى 2584 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.25% ، حيث أغلق عند مستوى 15470 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.56% عند مستوى 744 نقطة ، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.74% ، حيث أغلق عند مستوى 1930 نقطة، بينما قفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ، حيث وصل إلى مستوى 476 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 33 شركة ، ولم تتغير مستويات 46 شركة ، وظلت ثابتة كما هي.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، واصلت البورصة ارتفاعها ، تحت ضغوط من عمليات شراء ، من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30»7 ارتفع بنسبة 1.06% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.80% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.29%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.10% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.29% ، وكذلك صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.04% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.01% ، وقفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.06%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.06%، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى تعاملات جلسة أمس الإثنين ، على انخفاض في أحجام التداول الضعيفة ، حيث أغلق مرة أخرى دون مستوى الدعم 15.300 نقطة ، موضحة أن الجلسة الحالية ، هي الجلسة الأخيرة في شهر يوليو ، حيث يختبر المؤشر مستويات حرجة.

وفي تقريرها اليومي ، أوصت شركة «مباشر» ، بالمراقبة حتى تتضح الصورة ، فضلا عن اختبار سهم التجاري الدولي ذو الوزن الثقيل ، خط الاتجاه الهابط. الذي بدأ منذ عدة أشهر ، وفي حال اختراقه قد يتحسن الشعور العام ، وفي الوقت ذاته ، هناك حاجة إلى مراقبة قريبة لمستويات إيقاف الخسائر.