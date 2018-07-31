البورصة تنهي جلسة اليوم على ارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 11 مليار جنيه

منذ 39 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تنهي جلسة اليوم على ارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 11 مليار جنيه
البورصة المصرية

اختتمت للبورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من مؤسسات أجنبية وعربية ومصرية ، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم ، بقيمة 10.8 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 873.601 مليار جنيه.

حجم التداول بلغ 162 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 814 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 21.4 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 58.06% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 33.12%.

واستحوذ العرب على نسبة 8.82% خلال جلسة تداول اليوم ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 49.04% من المعاملات ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 50.95%.

صافي تعاملات الأفراد ، المصريين والعرب والأجانب ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 75.6 مليون جنيه ، 1.9 مليون جنيه ، 1.5 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات ، المصرية والعربية والأجنبية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 20.5 مليون جنيه ، 11.8 مليون جنيه ، 46.7 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.85% ، حيث أغلق عند مستوى 15580 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.46% ، حيث أغلق عند مستوى 2584 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.25% ، حيث أغلق عند مستوى 15470 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.56% عند مستوى 744 نقطة ، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.74% ، حيث أغلق عند مستوى 1930 نقطة، بينما قفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ، حيث وصل إلى مستوى 476 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 33 شركة ، ولم تتغير مستويات 46 شركة ، وظلت ثابتة كما هي.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، واصلت البورصة ارتفاعها ، تحت ضغوط من عمليات شراء ، من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30»7 ارتفع بنسبة 1.06% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.80% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.29%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.10% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.29% ، وكذلك صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.04% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.01% ، وقفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.06%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.06%، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى تعاملات جلسة أمس الإثنين ، على انخفاض في أحجام التداول الضعيفة ، حيث أغلق مرة أخرى دون مستوى الدعم 15.300 نقطة ، موضحة أن الجلسة الحالية ، هي الجلسة الأخيرة في شهر يوليو ، حيث يختبر المؤشر مستويات حرجة.

وفي تقريرها اليومي ، أوصت شركة «مباشر» ، بالمراقبة حتى تتضح الصورة ، فضلا عن اختبار سهم التجاري الدولي ذو الوزن الثقيل ، خط الاتجاه الهابط. الذي بدأ منذ عدة أشهر ، وفي حال اختراقه قد يتحسن الشعور العام ، وفي الوقت ذاته ، هناك حاجة إلى مراقبة قريبة لمستويات إيقاف الخسائر.