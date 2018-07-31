توقعات غير مسبوقة من “مورجان ستانلي” حيال حركة تصحيح الأسواق العالمية

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صرح “بنك مورجان ستانلي” عن قلقه الكبير بسبب توجه سوق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء حركة تصحيحية خلال الفترة القليلة القادمة، بالإضافة إلى جاهل المستثمرين لنتائج “الأعمال الإيجابية”.

وقد أعلن بنك مورجان ستانلي خلال مذكرة صادرة عنه “أنه على الرغم أن نسبة خمسة وثمانين في المئة من الشركات داخل مؤشر ستاندرد آند بورز قد تجاوزت تقديرات المحللين إلا أن الشركات التي يعد نشاطها تابعاً لدورات الأعمال أي نشاطها يتأثر بالنمو الاقتصادي تخلفت عن الركب على الرغم من الإيرادات الممتازة التي سجلتها”.

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وأضاف البنك “أن الأسهم التي قد شهدت أفضل أداء لها منذ بداية العام الجاري 2018 لم تنجح في مواصلة صعودها خلال الفترة الأخيرة بعد أن شهدت بعض الشركات نتائج تعد مخيبة للآمال مثل شركة فيسبوك وشركة نيتفلكس”.

وقد أوضح تقرير بنك مورجان ستانلي “أن المخاطر تتزايد في مواجهة الصعود المسجل في سوق الأسهم خلال شهر يوليو الحالي 2018″، وأشار التقرير “إن التراجع الذي استمر مدة زمنية تصل إلى ثلاثة أيام بدءاً من الخميس السابق سوف يزداد سوءاً”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن ختام جلسة مساء أمس فقد سجل مؤشر داو جونز حوالي مائة وأربعة وأربعين نقطة عند مستوى 25306,8 نقطة تحت قيادة “أسهم التكنولوجيا” حيث هبط قطاع التكنولوجية بنسبة كبيرة تصل إلى 1,8 في المئة.

وقد تابع تقرير بنك مورجان ستانلي “أن حركة البيع قد بدأت، وأن هذه التصحيح المتوقع سوف يكون الأكبر منذ الحركة التي حدثت خلال شهر فبراير السابق لعام 2018”.

كما أوضح تقرير بنك مورجان ستانلي إلى أن “التأثير السلبي سوف يكون أكبر على متوسط المحافظ المالية، إذا كانت تتمركز على أسهم التكنولوجيا، والأسهم صاحبة القيمة السوقية الصغيرة إلى جانب أسهم السلع الاستهلاكية غير الأساسية”.