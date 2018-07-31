الإسكان تعلن عن حصيلة مقدمات الطرح الأول لوحدات العاصمة الإدارية الجديدة

Advertisements

سجل قيمة مقدمات حجز الوحدات السكنية القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة حوالي مائتين وواحد مليون جنيه مصري من ألفين وعشرة مواطن مصري، حيث أنه تبعاً لما تم التصريح به من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن قيمة مبلغ جدية الحجز يصل إلى مائة ألف جنيه مصري.

وقد صرح خالد عباس نائب وزير الإسكان والمشروعات القومية قائلاً “أن عدد العملاء الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني حتى الوقت الراهن يصل إلى 12339، وعدد من قاموا بملء استمارات الحجز يصل إلى ستة آلاف وثمانية وثلاثين مواطن، وعدد من حولوا مقدمات الحجز إلى الوقت الراهن حوالي ألفين وعشرة مواطن”.

Advertisements

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية في بيان صادر عنه اليوم جاء فيه “أن الحجز سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس القادم لعام 2012، وحتى الساعة الحادية عشر وتسعة وخمسين دقيقة مساء يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس القادم لعام 2018”.

ويجدر هنا الإشارة أن أعلى سعر للوحدة السكنية يصل إلى 2,18 مليون جنيه مصري، بينما سجل أقل سعر للوحدة السكنية حوالي 1,36 مليون جنيه مصري، يبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة حوالي 1,9 مليون جنيه مصري.

وقد أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العديد من نماذج الوحدات السكنية بمساحات وتصميمات مختلفة أمام الراغبين في التقدم إلى حجز تلك الوحدات، بمساحات تتراوح ما بين مائة وعشر إلى مائة وثمانين متراً بتشطيب فاخر.

ويعد هذا الطرح هو الأول للوحدات السكنية القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة وبالتحديد في “الحي السكني R3″، والذي تقوم بالإشراف على تنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أقرا المزيد أسعار الوحدات السكنية بالطرح الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة