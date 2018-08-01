موعد رفع أسعار الكهرباء في تركيا للاستخدام المنزلي والصناعي

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صرحت “الجريدة الرسمية” داخل الدولة التركية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة في الدولة التركية قد قامت برفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى أربعة عشر في المئة للاستخدام الصناعي، وبنسبة تصل إلى تسعة في المئة للاستخدام المنزلي، وذلك اعتباراً من شهر أغسطس القادم 2018.

وقد أعلنت مصادر مطلعة داخل الدولة التركية، أن شركة بوتاش التي تعمل كمشغل لخطوط الأنابيب سوف تقوم برفع أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بنسبة مئوية تصل إلى خمسين في المئة من الأربعاء القادم، وهو ما قد أثير خلال التوقعات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المستهلكين.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن النظام السياسي داخل الدولة التركية تحت رئاسة “رجب طيب أدروغان” قد قام بالتملص من جميع مسؤولياته بسبب سياساته الفاشلة التي أدت إلى أحداث حالة من التدهور من الناحية الاقتصادية إلى جانب زيادة معدلات التضخم الاقتصادي وتراجع العملة التركية “الليرة” بشكل لم يسبق من قبل.

كما أن الشعب التركي هو من يتحمل عقاب سياسات النظام التركي الحالي حيث أن جميع النتائج السلبية التي يعاني منها اقتصادي الدولة التركية سوف يتحملها المواطن التركي وعلى رأس القائمة سوف يتحمل المواطن التركي زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تسعة في المئة للاستخدام المنزلي.

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