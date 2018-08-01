البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها

Advertisements

افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، أول جلسة في شهر أغسطس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.59% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50»بنسبة 0.59% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجى إكس 20» بنسبة 0.98%.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، صعد بنسبة 0.08% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.13%.

Advertisements

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، ارتد خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء بقوة ، حيث أنهى شهر يوليو على شمعة إيجابية ، وأحجام تداول جيدة نسبيا ، مدفوعا بسهم البنك التجاري الدولي ، الذي نجح في اختراق خط الاتجاه الهابط ، الذي بدأ قبل شهرين ، وأدى إلى تحسن الحالة العامة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة ، أضافت «مباشر» ، أنه رغم احتمالية أن نتنفس البورصة الصعداء على المدى القصير على الأقل ، لكن الاتجاه الهابط الذي استمر لأسابيع طويلة. قد يظهر في عمليات جني الأرباح قريبا.

وزادت الشركة ، أنه رغم أن اارسم البياني للساعة ، شكل المؤشر الرئيسي للبورصة شكل الوتد الهابط ، واستمراره فوق المستويات 15.500-15.600 نقطة، فسوف يدفع المؤشر للأعلى نحو 16 ألف نقطة ، ومع ذلك أوصت الشركة ، بالتداولات السريعة لزيادة أحجام التداول.