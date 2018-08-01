البورصة تختتم أولى جلسات أغسطس على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

Advertisements

اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، أولى جلسات شهر أغسطس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء أجراها متعاملين مصريين وعرب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 3.6 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 877.246 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة ، بلغ 162 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 754 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 19.3 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 61.77% ، من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 32.57%.

Advertisements

واستحوذ العرب على نسبة 5.66% ، ضمن جلسة تداول اليوم الأربعاء ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 50.45% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 49.54%.

صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 28.1 مليون جنيه ، 25.4 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب ، والمؤسسات العربية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 33.7 مليون جنيه ، 9.9 مليون جنيه ، 2 مليون جنيه ، 8 ملايين جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.58% ، حيث أغلق عند مستوى 15670 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.67% ، حيث أغلق عند مستوى 2601 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1% ، حيث أغلق عند مستوى 15626 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.44% عند مستوى 747 نقطة ، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.40% ، حيث أغلق عند مستوى 1937 نقطة ، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ، حيث وصل إلى مستوى 476 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 32 شركة ، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وشهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء ، أولى جلسات شهر أغسطس ، بفعل عمليات شراء أجراها متعاملين مصريين ، أما تعاملات العرب والأجانب ، فمالت نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.83% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.96% ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» ، فقفز هو الآخر بنسبة 1.28%.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، بنسبة 0.33% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.38% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط بنسبة 0.04%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، أول جلسة في شهر أغسطس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.59% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50»بنسبة 0.59% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجى إكس 20» بنسبة 0.98%.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، صعد بنسبة 0.08% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.13%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، ارتد خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء بقوة ، حيث أنهى شهر يوليو على شمعة إيجابية ، وأحجام تداول جيدة نسبيا ، مدفوعا بسهم البنك التجاري الدولي ، الذي نجح في اختراق خط الاتجاه الهابط ، الذي بدأ قبل شهرين ، وأدى إلى تحسن الحالة العامة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة ، أضافت «مباشر» ، أنه رغم احتمالية أن نتنفس البورصة الصعداء على المدى القصير على الأقل ، لكن الاتجاه الهابط الذي استمر لأسابيع طويلة. قد يظهر في عمليات جني الأرباح قريبا.

وزادت الشركة ، أنه رغم أن اارسم البياني للساعة ، شكل المؤشر الرئيسي للبورصة شكل الوتد الهابط ، واستمراره فوق المستويات 15.500-15.600 نقطة، فسوف يدفع المؤشر للأعلى نحو 16 ألف نقطة ، ومع ذلك أوصت الشركة ، بالتداولات السريعة لزيادة أحجام التداول.