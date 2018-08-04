أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في بنك مصر بعد خفضها للمرة الثالثة

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أصدر بنك مصر صباح يوم الموافق الأربعاء 1 أغسطس 2018، قراراً يؤكد خفض سعر الفائدة على حساب التوفير العادي بنسبة 0.25%، وقد أكد مصدر مسؤول بخدمة العملاء ببنك مصر أن البنك للمرة الثالثة خلال هذا العام يقرر خفض نسبة الفائدة على حسابات التوفير.

حيث أكد أن بنك مصر خفض سعر الفائدة خلال شهري فبراير ومارس 2018، وذلك بعد قرار بنك مصر خفض سعر الفائدة على حسابات الإيداع والاقتراض.

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وجدير بالذكر فقد أعلن بنك مصر نسبة الفائدة على حسابات التوفير بعد التخفيض الأخير، وتراجعت نسبة الفائدة على حسابات التوفير للعائد الشهر من 11% إلى 10.75%، وتراجعت نسبة الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد الربع سنوي من 11.125% إلى 11%، وتراجعت أيضاً نسبة الفائدة على حساب التوفير ذات العائد النصف سنوي من 11.3709% إلى 11.125%، وتراجعت نسبة الفائدة على حساب التوفير ذات العائد السنوي من 11.5% إلى 11.25%.

وأكد مصدر مسئول ببنك مصر أن البنك خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع قبل هذه المرة مرتين، وذلك بعد قرار بنك مصر بتخفيض الفائدة في شهري فبراير ومارس 2018، وتبلغ سعر الفائدة في البنك المركزي المصري في الوقت الحالي 16.75% على الإيداع، أما الإقراض فقد بلغت سعر الفائدة 17.75%، وفي الوقت الحالي يقوم بنك مصر بفتح حساب التوفير العادي بحد أدنى 1500 جنيه.

وبهذا يكون سعر الفائدة على حسابات التوفير فى بنك مصر كالآتي:

حسابات التوفير ذات العائد الشهرى 10.75%.

حسابات التوفير ذات العائد ربع السنوي 11%.

حسابات التوفير ذات العائد نصف السنوي 11.125%.

حسابات التوفير ذات العائد السنوي 11.25%.

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