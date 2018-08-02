تعرف على موعد حجز 19 ألف وحدة إسكان اجتماعي حر تطرحها «الإسكان»

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قال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن الوزارة سوف تفتح باب الحجز ، لـ18 ألفا و590 وحدة سكنية ، وحدة «إسكان اجتماعي حر» ، تطرحها الوزارة ، ممثلة في صندوق دعم التمويل العقاري ، وصندوق الإسكان الاجتماعي ، داخل 12 محافظة في الجمهورية ، بداية من الأحد المقبل ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الوحدات المطروحة في المحافظات والمدن الجديدة، في مراحل الانتهاء من التنفيذ ، وذلك بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا «3 غرف ، وصالة كاملة التشطيب» ، موضحا أنه يتم شراء كراسة الشروط ، من مكاتب البريد في المدن والمراكز ، بداية من يوم الأحد ، الموافق 5 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى نهاية وقت التقديم.

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المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، مي عبد الحميد ، قالت إن تخصيص الوحدات ، يكون بأولوية الحجز على الموقع الإلكتروني ، وذلك بعد سداد مقدم الحجز ، في أحد مكاتب البريد المميكنة ، شرط ألا يقل سن الحاجز عن 21 عاما في تاريخ الحجز ، وأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

وأوضحت مي عبد الحميد ، أن سعر الوحدة كاملة التشطيب ، يكون طبقا للأسعار المذكورة في كراسة الشروط ، ويكون البيع عن طريق السداد الفوري نقدا دون فائدة ، أو عن طريق السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة ، وعند سحب مقدم الحجز ، يتم خصم 1% من ثمن الوحدة ، طبقا لكراسة الشروط.

ولفتت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، إلى أن الوحدات المطروحة ، سوف تكون موزعة كالتالي : في محافظة القاهرة ، 168 وحدة في مدينة القاهرة الجديدة ، في محافظة الإسكندرية ، 1732 وحدة في مدينة برج العرب الجديدة ، في محافظة الفيوم ، 903 وحدات في طامية ، و1140 وحدة في هوارة ، وفي محافظة المنيا ، 437 وحدة في مطاي ، وفي محافظة أسيوط ، (2145 وحدة في مدينة أسيوط الجديدة ، 285 وحدة في أبنوب ، 407 وحدات في ساحل سليم ، 803 وحدات في منقباد ، 432 وحدة في البداري) ، وفي محافظة سوهاج ، 1100 وحدة في مدينة سوهاج الجديدة ، و900 وحدة في ح الكوثر.

وزادت مي عبد الحميد ، قائلة إنه يتم طرح 405 وحدات في مدينة قنا الجديدة في محافظة قنا ، وفي محافظة الأقصر ، 4229 وحدة في مدينة طيبة الجديدة ، وفي محافظة أسوان ، 910 وحدات في كوم امبو ، وفي محافظة البحر الأحمر ، 86 وحدة في القصير ، و142 وحدة في مرسى علم ، وفي محافظة مطروح ، 333 وحدة في الحمام ، و65 وحدة في سيدي عبدالرحمن ، وفي محافظة البحيرة ، 1968 وحدة في وادي النطرون.​