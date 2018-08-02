البورصة تواصل ارتفاع المؤشرات في تعاملات منتصف جلسة اليوم

Advertisements

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعا في جلسة جماعيا في مؤشراتها كافة ، في منتصف تعاملات اليوم الخميس ، آخر جلسات الأسبوع ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.81% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.44% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.67%.

Advertisements

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.18% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.30% ، وتراجع كذلك مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت أمس الأربعاء ، على إرتفاع جماعي في مؤشراتها أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.09% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.01% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.16%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.04% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.03%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، استمر في الصعود ، حيث أغلق عند مستوى 15.670 نقطة ، وسط أحجام تداول متوسطة ، بعد أن وصل إلى نحو مستوى 15.750 نقطة.

وأوضحت الشركة ، في تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أن المؤشر وصل إلى مستوى 15.750 نقطة مقاومة ثانوية ، وكسره لأعلى سوف يدفع به نحو مستوى 16.000 نقطة ، بينما يكون الدعم عند مستوى 15.500 نقطة ، لافتة إلى أن ظهور عمليات جني الأرباح فى هذه المرحلة ، أمر طبيعي ، وذلك بسبب أسابيع من التراجع والهبوط ، والتراجع لإعادة اختبار المقاومات المخترقة وخطوط الاتجاه ، التي تم كسرها لأعلى ، وهو أمر متوقعر، ورغم ذلك أثبتت بعض الأسهم ، أن قوى الشراء تستحوذ عليها بالفعل ، لافتةج إلى أهمية مراعاة وجود أحجام تداول جيدة ، تدعم أي اختراق قبل تكوين المراكز ، بهدف تقليل المخاطر.