«المجتمعات العمرانية» تحذر من التعامل على أراضي «العبور الجديدة»

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أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تحذيرا للمواطنين من التعامل مع أي فرد أو جمعية أو شركة ، أو أي جهة أخرى ، على أراضي مدينة العبور الجديدة.

وفي بيان صحفي عنها ، ذكرت هيئة المجتمعات العمرانية ، أن المدينة صادر بإنشائها ، القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 ، على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائرى الإقليمي شرقا ، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا ، وطريق بلبيس الصحراوي شمالا ، وخط 10 ومدينة العبور غربا ، وذلك بمساحة 58914.4 فدان.

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وأوضحت الهيئة في بيانها ، أنه صدر قرار من مجلس الوزراء ، رقم 720 لسنة 2018 ، بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على هذه الأراضي ، وذلك حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين ، ولحمايتهم من الوقوع في أي مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة.

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ، المهندس طارق السباعي ، قال إن إعلان بعض الجهات ، عن عمل تقسيمات على أراضي المدينة ، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 81 ، والقانون رقم 7 لسنة 91 ، والقانون رقم 59 لسنة 79 ، في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، غير قانوني.

وأضاف المهندس طارق السباعي ، أن الهيئة سوف تتعامل مع المواطنين الموجودين على الأراضي ، محل القرار الجمهوري 249 لسنة 2016 ، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 ، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 ، الصادر بتاريخ 19 أبريل 2018 ، كما أن أي تعامل يتم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ، سوف يكون باطلا بطلانا مطلقا ، ولا يُعتد به من قبل الهيئة ، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانوية والإدارية ، الخاصة في هذا الشأن.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ، أنه جار تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمعرفة جهاز المدينة ، فضلا عن إعداد كشف ملاك ظاهرين ، للحيازات المتداخلة مع القطاع التنفيذي للطرق ، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ، كي تتوافق مع الحيازات ، وفقا للآليات التي اعتمدها مجلس الوزراء.

كما حذر المهندس طارق السباعي ، من البدء في أي إنشاءات ، دون استصدار التراخيص اللازمة من جهاز مدينة العبور الجديدة ، مؤكدا أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال أي إنشاءات تنفذ دون الحصول على تراخيص ، وذلك طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.​