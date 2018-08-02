البورصة تنهي جلسة اليوم على ارتفاع جماعي.. وقيم التداول تقترب من مليار جنيه

منذ 50 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تنهي جلسة اليوم على ارتفاع جماعي.. وقيم التداول تقترب من مليار جنيه
البورصة

اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس ، آخر جلسات الأسبوع ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 3.1 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 880.368 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة ، بلغ 173 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 913 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 21.9 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 69.76% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 23.03% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 7.21% خلال جلسة تداول اليوم.

والمؤسسات استحوذت كذلك ، على نسلة 52.28% من المعاملات في البورصة ، أما باقي المعاملات ، فكانت من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 47.71%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 26.7 مليون جنيه ، 6.2 مليون جنيه ، 185.9 مليون جنيه ، 11.2 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 2.2 مليون جنيه ، 227.8 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع خلال تعاملات اليوم ، بنسبة 0.87% ، حيث أغلق عند مستوى 15806 نقطة ، بينما خبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.06% ، حيث أغلق عند مستوى 2599 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.62% ، حيث أغلق عند مستوى 15722 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.04% عند مستوى 748 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.24% ، حيث أغلق عند مستوى 1942 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فتراجع بنسبة 0.39% ، حيث وصل إلى مستوى 474 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس ، ارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 70 شركة ، ولم تتغير مستويات 54 شركة ، وظلت ثابتة كما هي.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم ، آخر جلسات نهاية الأسبوع ، شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.81% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.44% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.67%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.18% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.30% ، وتراجع كذلك مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت أمس الأربعاء ، على إرتفاع جماعي في مؤشراتها أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.09% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.01% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.16%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.04% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.03%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، استمر في الصعود ، حيث أغلق عند مستوى 15.670 نقطة ، وسط أحجام تداول متوسطة ، بعد أن وصل إلى نحو مستوى 15.750 نقطة.

وأوضحت الشركة ، في تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أن المؤشر وصل إلى مستوى 15.750 نقطة مقاومة ثانوية ، وكسره لأعلى سوف يدفع به نحو مستوى 16.000 نقطة ، بينما يكون الدعم عند مستوى 15.500 نقطة ، لافتة إلى أن ظهور عمليات جني الأرباح فى هذه المرحلة ، أمر طبيعي ، وذلك بسبب أسابيع من التراجع والهبوط ، والتراجع لإعادة اختبار المقاومات المخترقة وخطوط الاتجاه ، التي تم كسرها لأعلى ، وهو أمر متوقعر، ورغم ذلك أثبتت بعض الأسهم ، أن قوى الشراء تستحوذ عليها بالفعل ، لافتةج إلى أهمية مراعاة وجود أحجام تداول جيدة ، تدعم أي اختراق قبل تكوين المراكز ، بهدف تقليل المخاطر.