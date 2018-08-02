البورصة تنهي جلسة اليوم على ارتفاع جماعي.. وقيم التداول تقترب من مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس ، آخر جلسات الأسبوع ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 3.1 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 880.368 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة ، بلغ 173 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 913 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 21.9 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 69.76% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 23.03% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 7.21% خلال جلسة تداول اليوم.

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والمؤسسات استحوذت كذلك ، على نسلة 52.28% من المعاملات في البورصة ، أما باقي المعاملات ، فكانت من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 47.71%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 26.7 مليون جنيه ، 6.2 مليون جنيه ، 185.9 مليون جنيه ، 11.2 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 2.2 مليون جنيه ، 227.8 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع خلال تعاملات اليوم ، بنسبة 0.87% ، حيث أغلق عند مستوى 15806 نقطة ، بينما خبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.06% ، حيث أغلق عند مستوى 2599 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.62% ، حيث أغلق عند مستوى 15722 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.04% عند مستوى 748 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.24% ، حيث أغلق عند مستوى 1942 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فتراجع بنسبة 0.39% ، حيث وصل إلى مستوى 474 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس ، ارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 70 شركة ، ولم تتغير مستويات 54 شركة ، وظلت ثابتة كما هي.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم ، آخر جلسات نهاية الأسبوع ، شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.81% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.44% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.67%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.18% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.30% ، وتراجع كذلك مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت أمس الأربعاء ، على إرتفاع جماعي في مؤشراتها أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.09% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.01% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.16%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.04% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.03%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، استمر في الصعود ، حيث أغلق عند مستوى 15.670 نقطة ، وسط أحجام تداول متوسطة ، بعد أن وصل إلى نحو مستوى 15.750 نقطة.

وأوضحت الشركة ، في تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أن المؤشر وصل إلى مستوى 15.750 نقطة مقاومة ثانوية ، وكسره لأعلى سوف يدفع به نحو مستوى 16.000 نقطة ، بينما يكون الدعم عند مستوى 15.500 نقطة ، لافتة إلى أن ظهور عمليات جني الأرباح فى هذه المرحلة ، أمر طبيعي ، وذلك بسبب أسابيع من التراجع والهبوط ، والتراجع لإعادة اختبار المقاومات المخترقة وخطوط الاتجاه ، التي تم كسرها لأعلى ، وهو أمر متوقعر، ورغم ذلك أثبتت بعض الأسهم ، أن قوى الشراء تستحوذ عليها بالفعل ، لافتةج إلى أهمية مراعاة وجود أحجام تداول جيدة ، تدعم أي اختراق قبل تكوين المراكز ، بهدف تقليل المخاطر.