خطوات هامة من الإسكان لتسويق العقار المصري بالخارج

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قامت اليوم الموافق يوم الخميس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوقيع مذكرة تفاهم مع “شركة انفورما” التي تعمل على تنظيم “معرض سيتي سكيب الدولي” من أجل تسوق العقار المصري، وجعل جمهورية مصر العربية ضيف شرف في المعارض التي تقوم على تنظيمها الشركة.

وقد قام نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية “خالد عباس” بتوقيع مذكرة التفاهم مع مدير شركة إنفورما، وكذلك بحضور وزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

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وقد صرح خالد عباس “إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة إنفورما يعد بداية حملة لتسويق جمهورية مصر العربية في الخارج، حيث لا تقتصر مذكرة التفاهم على تسويق العقاري المصري فحسب بل سوف يتم التسويق للدولة المصرية بكل مشروعاتها من خلال كونها ضيف شرف في المعارض التي تنظمها الشركة في البلدان المختلفة”.

وأكد “أنه سوف يتم تخصيص جناح للدولة المصرية في موقع متميز بالمعارض، من أجل تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة وخصوصاً في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة إلى جانب تسويق العقار المصري”.

وقد أضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية “أن أول معرض لشركة إنفورما، سوف تشارك فيه الدولة المصرية بموجب التعاون مع الجانبين، وسوف يكون في مدينة دبي الإماراتية في بداية شهر أكتوبر القادم، وبعدها في مدينة جدة خلال شهر أبريل من العام القادم 2019”.

وأضاف “كما سوف يتم تنظيم معرض أخر في مدينة أبوظبي بالإمارات خلال شهر أبريل لعام 2019، سوف يكون هناك معرض في مدينة لندن البريطانية خلال شهر يونيو لعام 2019، ومعرض أخرى في مدينة هونج كونج خلال شهر نوفمبر لعام 2019”.

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