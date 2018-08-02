«الإسكان» تطرح 19 ألف وحدة إسكان اجتماعي حر في 12 محافظة.. تعرف على الأسعار

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الخميس ، الموافق 2 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أسعار 18 ألفا و590 وحدة إسكان اجتماعي حر ، شاملة «وديعة الصيانة» ، تطرحها الوزارة في 12 محافظة ، بداية من يوم الأحد الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الخميس ، ذكرت وزارة الإسكان ، أن الوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ حاليا ، وذلك بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا ، «3 غرف وصالة كاملة التشطيب» ، موضحة أن سحب كراسات الشروط ، يكون من مكاتب البريد في المدن والمراكز ، بداية من يوم الأحد المقبل ، الموافق 5 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى نهاية وقت التقديم.

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وأضافت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في بيانها ، أنه سوف سيتم تقديم استمارات بيانات الحجز ، الواردة في كراسة الشروط لحجز الوحدة ، فضلا عن سداد مقدم جدية الحجز ، في الفترة من يوم الأحد 12 أغسطس الحالي ، وحتى يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018.

وزارة الإسكان حددت في بيانها ، 168 وحدة في محافظة القاهرة ، في مدينة القاهرة الجديدة ، وسعر الوحدة في الدور المتكرر 444 ألفا و906 جنيهات ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 431 ألفا و865 جنيها.

أما في محافظة الإسكندرية ، فوفرت الوزارة 1732 وحدة في مدينة برج العرب الجديدة ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 320 ألفا و261 جنيها ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 310 آلاف و905 جنيهات.

ووفرت الوزارة في محافظة الفيوم ، 903 وحدات في طامية ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 236 ألفا و250 جنيها ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 220 ألفا و500 جنيه ، و1140 وحدة في هوارة ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 220 ألفا و500 جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 204 آلاف و750 جنيها 204750 جنيها.

كما وفرت «الإسكان» في محافظة المنيا ، 437 وحدة في مطاي ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 252 ألف جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 236 ألفا و250 جنيها.

أما في محافظة أسيوط ، فوفرت «الإسكان» 2145 وحدة في مدينة أسيوط الجديدة ، سعر الوحدة في الدور المتكرر ، 323 ألفا و663 جنيها ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 314 ألفا و213 جنيها ، و285 وحدة في أبنوب ، سعر الوحدة في الدور المتكرر ، 262 ألفا و500 جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه ، و407 وحدات في ساحل سليم ، سعر الوحدة فيزالدور المتكرر 241 ألفا و500 جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير 210 آلاف جنيه ، و803 وحدات في منقباد ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 262 ألفا و500 جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه ، و432 وحدة في البداري ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 241 ألفا و500 جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير 210 آلاف جنيه.

وفرت «الإسكان» في محافظة سوهاج ، 1100 وحدة في مدينة سوهاج الجديدة ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 323 ألفا و633 جنيها ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 314 ألفا و213 جنيها ، و900 وحدة في حي الكوثر ، سعر الوحدة في الدور المتكرر ، 236 ألفا و250 جنيها ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 215 ألفا و250 جنيها.

وفي محافظة قنا ، وفرت الوزراة 405 وحدات في مدينة قنا الجديدة ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 316 ألفا و859 جنيها ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 307 جنيهات و598 جنيها.

كما وفرت «الإسكان» في محافظة الأقصر ، 4229 وحدة في مدينة طيبة الجديدة ، سعر الوحدة في الدور المتكرر ، 316 ألفا و859 جنيها ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 307 آلاف و598 جنيها.

أما في محافظة أسوان ، فوفرت الوزارة 910 وحدات في كوم أمبو ، سعر الوحدة في الدور المتكرر ، 262 ألفا و500 جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 236 ألفا و250 جنيها.

وفي محافظة البحر الأحمر ، وفرت وزارة الإسكان ، 86 وحدة في القصير ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 315 ألف جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 304 آلاف و500 جنيه ، و142 وحدة في مدينة مرسى علم ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 336 ألف جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير 315 ألف جنيه .

كما وفرت «الإسكان» في محافظة مطروح ، 333 وحدة في الحمام ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 262 ألفا و500 جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 220 ألفا و500 جنيه ، و65 وحدة في سيدي عبد الرحمن ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 315 ألف جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير ، 304 آلاف و500 جنيه.

ووفرت «الإسكان» في محافظة البحيرة ، 1968 وحدة في وادي النطرون ، سعر الوحدة في الدور المتكرر 262 ألفا و500 جنيه ، وفي الدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه.​