«المركزي» يعلن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي: يكفي 8 أشهر

Advertisements

أعلن البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي ، إلى نحو 44 مليارا و315 مليون دولار ، في نهاية شهر يوليو المنصرم ، وذلك في مقابل 44 مليارا و258 مليون جنيه ، في نهاية شهر يونيو الماضي ، وذلك بارتفاع قدّر بنحو 57 مليون دولار.

وتحتاج مصر نحو 5 مليارات دولار بشكل شهري ، لاستيراد السلع والمنتجات من الخارج ، وذلك بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار ، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي ، يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر ، وتعد هذه النسبة ، أعلى من المتوسط العالمي ، الذي يبلغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر ، ما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

Advertisements