«المالية» تعلق على شائعة مصادرة الحكومة عقارات لم تسدد الضرائب

منذ 51 دقيقة أخبار الاقتصاد
«المالية» تعلق على شائعة مصادرة الحكومة عقارات لم تسدد الضرائب
وزير المالية

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تردد موخرا ، على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن مصادرة الحكومة ، العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية.

وفي التقرير الصادر اليوم الجمعة ، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، والتي نفت هذه الأنباء ، وأكدت عدم صحتها.

وبحسب تقرير المركز ، ذكرت وزارة المالية ، أنها لم تصدر أي قرارات أو بيانات ، سواء منها أو من مصلحة الضرائب العقارية ، تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية ، حال عدم سداد الضريبة المستحقة.

وأوضحت وزارة المالية ، في تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه في حال الامتناع عن سداد الضريبة ، يتم التعامل مع الممول طبقا للقانون ، والذي يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين ، لافتة إلى أنها لم تنفذ أي قرار بالحجز ، على أي وحدة عقارية ، وأن كل ما يتم تداوله عن هذا الشأن ، شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وزادت وزارة المالية ، أن الضريبة العقارية تسري على العقارات المبنية ، المقامة على أرض مصر ، وأن القانون حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية ، وهي أن تكون الوحدة تامة أو مشغولة ، كي تخضع للضريبة العقارية ، لافتة إلى أن الضريبة العقارية ، تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية ، وذلك بنسبة 10% من صافي هذه القيمة ، ولو لم توجد قيمة إيجارية ، فإنها تقدر حسب سعر السوق.

وتابعت وزارة المالية ، بحسب التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط ، لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ، معفية من الضريبة ، وذلك شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

وأكدت وزارة المالية ، أن مهلة سداد الضريبة العقارية ، ممتدة حتى يوم 15 أغسطس الحالي ، من دون توقيع غرامة تأخير على الممولين ، فضلا عن لستمرار العمل في جميع مأموريات الضرائب العقارية ، طوال أيام الأسبوع ، بما فيها يوم السبت ، إضافة إلى مد مواعيد العمل الرسمية يوميا ، حتى العاشرة مساء.