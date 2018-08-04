تعرف على قيمة الزيادة في معدلات التبادل التجارى المصرى

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تلقى المهندس “عمرو نصار”، وزير التجارة والصناعة تقرير حديث حول مؤشرات آداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري، والتى تفيد بأن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة ملحوظة بلغت 15.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 44 مليار و 863 مليون دولار مقابل 38 مليار و 829 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد التقرير أن الصادرات المصرية حققت خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار زيادة يصل إلى 14%، كما حققت الواردات نسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

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وقال “نصار”: إن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية لمصر تثبت مدى تعافي الاقتصاد القومي وتسهم في استعادة مصر لمكانتها الطبيعية على خريطة التجارة العالمية لكونها إحدى الدول المحورية داخل النظام التجاري العالمي، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحركات مكثفة لزيادة حجم التجارة الخارجية بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بصفة خاصة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية، تضمن التقرير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال النصف الأول من العام الحالى نسبة زيادة بلغت 30.5% حيث سجلت 3 مليار و158 مليون دولار مقابل 2 مليار و421 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017. كما وصلت معدلات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية بدون الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري نسبة زيادة وصلت الى 27.5% حيث سجلت مليار و248 مليون دولار مقابل 979 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .

واستطاعت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية أن تحقق زيادة حقيقية بنسبة 11.5% حيث بلغت 6 مليار و823 مليون دولار مقارنة بـ 6 مليار و122 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 2.7 % حيث بلغت 13 مليار و400 مليون دولار مقابل 13 مليار و46 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وأشار المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن 5 قطاعات تصديرية استطاعت أن تحقق نمواً كبيراً خلال النصف الأول من العام الحالى حيث حقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 26% ليسجل 2 مليار و 593 مليون دولار مقابل 2 مليار و58 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حقق قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 17.8% وزاد إلى 110 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 16.4% حيث بلغت صادراته نحو 249 مليون دولار مقابل 214 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة وصلت إلى 11% حيث ارتفع إلى 450 مليون دولار مقابل 405 مليون دولار كما زادت نسبة صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 38% حيث بلغت 7 مليون دولار مقابل 5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المنقضى.

وتابع أن أبرز القطاعات التي حققت زيادة في نسبة الواردات خلال النصف الأول من العام الحالي تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 75% والذى وصلت وارداته الى ما يقرب 68 مليون دولار مقابل 39 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 44% حيث بلغ 98 مليون دولار فى مقابل 68 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 39.3% ليبلغ 171 مليون دولار بالمقارنة بـ 123 مليون دولار، وقطاع مواد البناء والذي ارتفعت وارداته إلى نسبة 29% ليبلغ 5 مليار و248 مليون دولار بالمقارنة بـ4 مليار و67 مليون دولار، وأيضًا قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 27% حيث ارتفع إلى 241 مليون دولار مقابل 189 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

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