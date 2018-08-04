غدا.. فتح باب حجز 19 ألف وحدة إسكان اجتماعي حر تطرحها «الإسكان»

منذ 38 دقيقة أخبار الاقتصاد
غدا.. فتح باب حجز 19 ألف وحدة إسكان اجتماعي حر تطرحها «الإسكان»
الوحدات السكنية

قال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن الوزارة سوف تفتح باب الحجز ، لـ18 ألفا و590 وحدة سكنية ، وحدة «إسكان اجتماعي حر» ، تطرحها الوزارة ، ممثلة في صندوق دعم التمويل العقاري ، وصندوق الإسكان الاجتماعي ، داخل 12 محافظة في الجمهورية ، غدا الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الوحدات المطروحة في المحافظات والمدن الجديدة، في مراحل الانتهاء من التنفيذ ، وذلك بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا «3 غرف ، وصالة كاملة التشطيب» ، موضحا أنه يتم شراء كراسة الشروط ، من مكاتب البريد في المدن والمراكز ، بداية من يوم الأحد ، الموافق 5 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى نهاية وقت التقديم.

المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، مي عبد الحميد ، قالت إن تخصيص الوحدات ، يكون بأولوية الحجز على الموقع الإلكتروني ، وذلك بعد سداد مقدم الحجز ، في أحد مكاتب البريد المميكنة ، شرط ألا يقل سن الحاجز عن 21 عاما في تاريخ الحجز ، وأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

وأوضحت مي عبد الحميد ، أن سعر الوحدة كاملة التشطيب ، يكون طبقا للأسعار المذكورة في كراسة الشروط ، ويكون البيع عن طريق السداد الفوري نقدا دون فائدة ، أو عن طريق السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة ، وعند سحب مقدم الحجز ، يتم خصم 1% من ثمن الوحدة ، طبقا لكراسة الشروط.

ولفتت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، إلى أن الوحدات المطروحة ، سوف تكون موزعة كالتالي : في محافظة القاهرة ، 168 وحدة في مدينة القاهرة الجديدة ، في محافظة الإسكندرية ، 1732 وحدة في مدينة برج العرب الجديدة ، في محافظة الفيوم ، 903 وحدات في طامية ، و1140 وحدة في هوارة ، وفي محافظة المنيا ، 437 وحدة في مطاي ، وفي محافظة أسيوط ، (2145 وحدة في مدينة أسيوط الجديدة ، 285 وحدة في أبنوب ، 407 وحدات في ساحل سليم ، 803 وحدات في منقباد ، 432 وحدة في البداري) ، وفي محافظة سوهاج ، 1100 وحدة في مدينة سوهاج الجديدة ، و900 وحدة في ح الكوثر.

وزادت مي عبد الحميد ، قائلة إنه يتم طرح 405 وحدات في مدينة قنا الجديدة في محافظة قنا ، وفي محافظة الأقصر ، 4229 وحدة في مدينة طيبة الجديدة ، وفي محافظة أسوان ، 910 وحدات في كوم امبو ، وفي محافظة البحر الأحمر ، 86 وحدة في القصير ، و142 وحدة في مرسى علم ، وفي محافظة مطروح ، 333 وحدة في الحمام ، و65 وحدة في سيدي عبدالرحمن ، وفي محافظة البحيرة ، 1968 وحدة في وادي النطرون.​