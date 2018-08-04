الذهب يستحوذ على تجارة الإمارات الغير نفطية خلال عام 2017

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استحوذ المعدن الأصفر على 11,9 من تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة غير النفطية في العالم بقيمة تصل إلى مائة واثنين وثمانين مليار درهم أي ما يعادل 50,5 مليار دولار أمريكي بما يزين حوالي 1,9 ألف طن.

وقد حققت دولة الإمارات المركز الأول في “قائمة سلع التبادل التجاري غير النفطي للإمارات” خلال العام السابق 2017، بحسب البيانات الاقتصادية التي أعلنتها “الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء”.

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وتبعاً للبيانات الاقتصادية فإن تجارة دولة الإمارات من الذهب خلال عام 2017 يتم توزيعها بين مائة وواحد وعشرين مليار درهم قيمة الواردات، و51,4 مليار درهم قيمة الصادرات، والباقي قيمة إعادة التصدير.

وقد بلغت قيمة أبرز خمسة وعشرين سلعة في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام السابق 2017 حوالي 953,6 مليار درهم، مشكلة نسبة تصل إلى اثنين وستين في المئة من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي.

وقد أظهر قائمة أهم السلع التجاري الغير نفطية خلال عام 2017 جاء فيها “الهواتف وأجهزة الشبكات الخليوية في المركز الثاني بنسبة تصل إلى احد عشر في المئة، أي ما يعادل 171,3 مليار درهم بما يزين عن 198,2 ألف طن”.

كما احتل الألماس المركز الثالث بقيمة تصل إلى مائة واثنين مليار درهم، بما يزن حوالي أحد عشر طناً مشكلاً نسبة ستة في المئة من التجارة الغير نفطية، وبحسب تقرير “التنافسية للإحصاء” فقد أوضح ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات إلى مائة وواحد وثمانين مليار درهم في نهاية عام 2017 مقابل 158,6 مليار درهم في نهاية عام 2016.

وقد استحوذت اللؤلؤ والأحجار الكريمة على المركز الأول للصادرات بنسبة تصل إلى سبعة وثلاثين في المئة، وبقيمة سجلت ثمانية وستين مليار درهم، ثم تلها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة تصل إلى 38,2 مليار درهم بنسبة تشكل حوالي واحد وعشرين في المئة.

وقد أوضحت البيانات الاقتصادية عن التجارة الخارجية للإمارات خلال الفترة من 1981 إلى عام 2017 بخصوص التبادل التجاري غير النفطي مع دول العالم، حيث أوضح ارتفاع إعادة التصدير إلى أربعمائة مليار درهم في نهاية العام السابق 2017، في مقابل مائتين وخمسة عشر مليار درهم بنهاية عام 2016 بنمو يصل إلى ستة وثمانين في المئة.

وقد استحوذت الآلات والأجهزة الكهربائية وكذلك أجهزة التسجيل على نسبة مئوية تصل إلى أربعة وثلاثين في المئة من إجمالي إعادة التصدير بزيادة تصل إلى مائة وخمسة وسبعين في المئة عن عام 2016.

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