إليكم.. تفاصيل المشروع الإماراتي لضخ استثمارات جديدة بمصر

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أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر”: أن أفضل طريقة لترويج الاستثمار هو إزالة العقبات أمام جميع المستثمرين، وقد التقت اليوم السبت مستثمرين يمثلون نحو سبعة عشر شركة.

وقد استمعت الدكتورة سحر نصر إلى العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في جمهورية مصر العربية، كما تم عرض أخر التطورات المناخ الاستثماري في الدولة المصرية.

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وقد أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار “محسن عادل” خلال اللقاء أن إزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين تعد أولوية قصوى للهيئة، وأضاف قائلاً: إحنا بنمسك في المستثمرين لن نترك أحداً دون حل مشاكله.

وقد أعلن رئيس مجلس إدارة شركة وصاية الإماراتية للاستثمار “ناصر أحمد النعيمي”: إن هناك ترجيب بالمستثمرين الخليجيين في جمهورية مصر العربية مما يدفع شركته لضخ مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري.

وأكد، أن شركة وصاية الإماراتية للاستثمار تعمل في مجال إدارة ومكافحة مخاطر الشركات والمشاريع التجارية من خلال تقديم العدم والاستشارات لمختلف مؤسسات الأعمال والأنشطة التجارية.

وقد قام “ناصر أحمد النعيمي” بتقديم العديد من المقترحات من أجل تطوير بيئة الاستثمار المصرية والعمل على زيادة خدمات المقدمة من قبل “مركز خدمات المستثمرين”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن شركة وصاية الإماراتية قد قامت بإطلاق نشاطها داخل السوق المصري خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2017، من أجل جذب مزيد من الاستثماريات الإماراتية وكذلك الاستثمارات الخليجية إلى السوق المصري.

كما تقوم الشركة أيضًا بالعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الوافدين إلى السوق المصري، وقد أكد أن الشركة تستهدف العمل على جذب مزيد من الاستثمارات بقيمة تصل إلى ثلاثمائة مليون دولار أي بما يعادل أكثر من مليار درهم إماراتي.

وقد أعلن رئيس جمعية خليجيون في حب مصر “محمد عبدالعزيز” العقيل قائلاً: أن الجمعية لديها الرغبة في التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصري.

وبحسب البيانات الاقتصادية فقد سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل السوق المصري خلال العام السابق 2017 حوالي 7,9 مليار دولار.

وقد أعلن البنك المركزي المصري: إن صافي الاحتياطات الأجنبية في جمهورية مصر العربية قد ارتفع إلى 44,315 مليار دولار بصفة مبدئية في نهاية شهر يوليو لعام 2018 من قيمة 44,258 قبل شهر.

وقد سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي حوالي 17,5 مليار دولار منذ أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية وحتى نهاية شهر يونيو لعام 2018، وتهدف الدولة المصرية إلى تحقيق معدلات نمو تقدر بحوالي 5,8 في المئة خلال السنة المالية 2018/ 2019 مع عجز كلي يصل إلى حوالي 8,4%.

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