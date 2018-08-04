انخفاض في العقود الآجلة للخام.. تعرف على الأسباب

Advertisements

انخفضت “العقود الآجلة للخام” مساء أمس الجمعة، حيث ضغطت “المخاوف التجارية” على سوق النفط وكما سيطرت بواعث القلق على طلبات السوق.

وقد تم تحديد سعر التسوية “لعقود الخام الأمريكي بغرب تكساس الوسيط” على انخفاض بقيمة سجلت حوالي سبعة وأربعين سنتاً عند مستوى 68,49 دولار للبرميل.

Advertisements

وقد تراجعت عقود خام برنت إلى أربعة وعشرين سنتاً عند الإغلاق السابق ليصل سعر التسوية حوالي 73,21 دولار للبرميل، فيما انخفض كلاً الخامين إلى أكثر من دولار لبرميل النفط الواحد خلال فترة زمنية قصيرة.

وقد اختتم الخام الأمريكي تعاملاته الأسبوعية على انخفاض يصل إلى 0,4%، كما فقد برنت حوالي 1,5% للفترة ذاتها.

وقد أعلن المحلل في جالينا بولاية إلينوي “جيم ريتربوش” قائلاً: الشعور هو شعور القلق، وسوف يستمر مادام لدينا عدم تيقن بشأن العقوبات الإيرانية، وعدم تيقن بشأن الرسوم التجارية، حيث أن الأمر لا يتطلب الكثير لإيقاد شرارة ميل حاد بطريقة أو بأخرى”.

وقد ازداد الوضع سوءً بفعل المخاوف المتعلقة بالطب الصيني بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية قيامها بتخفيض مشترياتها من الخام الأمريكي.

كما أعلن “وارين باترسون”، وهو محلل أسواق السلع الأولية في “آي أن جي” قائلاً: الطلب الصيني من شركات التكرير المستقلة منخفض أيضًا، وتصاعد الحرب التجارية لن يساعد على تحسن أوضاع أسواق النفط.