8 نصائح تساعدك على بيع منزلك بأعلى سعر

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الكثير من الناس يشعرون بالوقوع في مأزق عندما يحاولون بيع منزلهم ، لكن لا يعرفون ما هي الآليات التي يجب عليهم اتباعها للفوز بأفضل صفقة بيع مربحة، ولعل ما يشغل بال الشخص الذي يتجه لبيع منزله هو أمران، أولهما سرعة إنجاز الصفقة، والثاني السعر العالي، بغض النظر إذا كان الغرض من صفقة البيع الانتقال إلى مسكن أكبر أو من أجل الاستثمار العقاري، والذي يشهد انتشارا واسعا في السنين الماضية.

وحتى تتمكن من بيع منزلك بأعلى سعر في أسرع وقت،يرصد لك موقع “مصر 365” أهم 8 نصائح عليك الأخذ بها عند عرض منزلك للبيع:

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أولا- إعلم أن سعر بيتك غير مناسب لمتطلبات السوق العقاري، فالبيت هو سلعة لها قواعد في عملية البيع ترتبط بقانون العرض والطلب المسيطر على السوق، فإذا كنت غير متخصص في عملية التسويق العقاري فعليك البحث عن متطلبات السوق أولًا، لأنه من الممكن أن تعرض منزلك بسعرغير مناسب مع محيطه وهو ما قد يتسبب في تأخر بيعه، أو عدم بيعه من الأساس.

ثانيًا- ومن أهم الأشياء التي عليك معرفتها هو سعر المتر السكني في المنطقة المتواجد بها منزلك الذي تريد بيعه، بالإضافة إلى معرفة أهم مميزات بيتك التي من الممكن تعمل على رفع سعره عن غيره، كذلك معرفة عيوبه التي قد تضطرك إلى تقديم تنازلات، لذا كن واقعيا في الرقم المطلوب، ولا تبالغ في الرقم المقابل واعلم أنه سيتم التفاوض على السعرالذي وضعتها فاترك هامش لهذا الغرض، وكن جاهزًا لمفاوضات وفصال الطرف المشتري، الذي يريد أن يصل معك لأفضل سعر، فلاتتسرع في إنهاء عملية البيع، واترك دائما بابا مفتوحًا للنقاش ما دامت الجدية موجودة.

ثالثأ- قم بتصوير المنزل الذي تريد بيعه صورًا مناسبة تحفز المشترين، لذلك حافظ تصويره بالشكل المثالي، على أن تكون الصور متعددة وفي أوقات مختلفة -نهار، وليل-، ومن الأفضل الاستعانة بمصور محترف، كذلك عليك الاهتمام بالإضاءة الداخلية بالمنزل.

رابعًا- إعلم أن محاولتك اتمام صفقة بيع منزلك وحدك ، ستكون مهمة صعبة وقد تأذخذ وقتًا طويلاً، نظرًا لعدم وجود خبرة كافية لديك أو علاقات متشعبة، أو افتقادك لمهارات التسويق الإلكتروني، ولهذا السبب وُجدت العديد من الشركات والأفراد -الوسطاء- المتخصصين في مجال بيع وشراء العقارات، ودورهم تسهيل عملية البيع وتقديم أفضل العروض، لذلك استعن بسمسار و مختص إن كانت هناك إمكانية لذلك، أو قم بالبحث عن أفضل الطرق لبيع شقتك إليكترونيا قبل عرض بيتك.

خامسًا- إعرف أن إهمال صيانة المنزل من الأمور التي تجعل كثير من المشترين يراجعوا أنفسهم مرارًا، لذا عليك الاهتمام بصيانته أولًا بأول، حتى يظهر بيتك بأفضل حال، وإن كان بيتك يحتاج لإعادة طلاء أو تجديد بسيط فافعله حتى يمكنه أن يجذب انتباه المشتريين.

سادسًا- عليك أن تكون صريحًا في عملية بيع المنزل لأن عدم الصراحة والوضوح تؤدي لقلق المشتري، فمن المهم أن تكون صريحا وواضحا معه حتى في ذكر العيوب، لأن ذلك يخلق شعورًا بالارتياح لديه، وعدم الخوف من أية أمور غير ظاهرة.

سابعًا- ، حاول الاهتمام بحالة البيت عند المعاينة، فلا تترك أغراضك ملقاه في كل مكان بالبيت، بل حافظ على تنظيمه ونظافته، فهذا التنظيم يُشعر المشتري باهتمامك بكل التفاصيل، وبخاصة المرتبطة بالإنشاءات والأساسات للبيت، واترك المشتري يتجول كما يشاء حتى يرى كل تفاصيله بوضوح.

ثامنُا- إعلم أن تعلقك الشديد بمنزلك، والذي من الجائز يحمل لك الكثير من الذكريات الجميلة، قد يجعلك تعرضه للبيع بشكل متردد، فلا تظهر أمام المشتري نيتك في التأجيل أو التردد، تكلم عن البيت بحيادية ومهنية حتى يرى المشتري مميزات البيت دون تأثير منك، واذكر عيوب اليت التي يراها السوق عيبًا ليس التي تراها أنت، لأنك تعرض بيتك للبيع حسب متطلبات للسوق وليس متطلباتك.