تعرف على الفرق بين بطاقات الخصم المباشر و الدفع والائتمان.. ومميزات كلاً منهم

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قام البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة للشمول المالي إلا أن العديد من المتعاملين مع البنوك داخل الدولة المصرية لا يزالون يعانون من الخلط بين العديد من أنواع “بطاقات الصراف الآلي”.

وهناك العديد من بطاقات الصراف الآلي ومنها “بطاقات الدفع المقدم Prepaid card، وبطاقات الخصم Credit card، وبطاقات الائتمان Debit card”، ويجدر هنا الإشارة إلى أن نظام الشمول المالي يعمل على إتاحة العديد من الخدمات المالية للحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والتأمين وغيرها من الخدمات المختلفة لجميع الفئات سواء المتعاملين كانوا أفراد أو مؤسسات.

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ويعمل الشمول المالي على لعب دور هام اجتماعي من حيث الاهتمام بشريحة محدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك المرأة والمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة من خلال ضمان الحصول على خدمات مالية مناسبة.

وقد أوضحت البيانات الاقتصادية الرسمية أن نسبة تصل إلى أربعة وثلاثين في المئة من سكان جمهورية مصر العربية يمتلكون حسابات مصرفية، كما أن الخدمات المصرفية الرقمية يستفيد منها ما يقارب من تسعة مليون مشترك.

بطاقة الخصم المباشر

ويتم من خلال بطاقات الخصم المباشرة، السحب بطريقة مباشرة من الحساب البنكي سواء كان حساب بنكي جاري أو حساب توفير، ويتم إصدار بطاقة الخصم المباشر على الحسابات بناء على طلب من العميل بدون الحصول على أي ضمان، ويتم من خلالها الخصم من حساب العميل بطريقة مباشرة.

في حالة عدم وجود رصيد في البطاقة لا يمكن للعميل ان يقوم بسحب الأموال اللازمة له من خلال ماكينات الصراف الآلي، ويتم عملية الخصم بعد أن يتم التأكد من احتواء حساب العميل على المبلغ المطلوب بالإضافة إلى وجود رصيد لعمولة البنك ليتم الخصم من الحساب.

ومن مميزات بطاقة الخصم بأنه بطاقة مسبوقة الدفع، لا يكمل للعميل أن يتسوق عبر المواقع الإلكترونية بيها، وتكون عمولة السحب عليها أقل من عمولة السحب من بطاقات الائتمان، ويتم الخصم بطريقة مباشرة من رصيد العميل، ولا يمكن السحب بها من الخارج بالعملة الأجنبية.

بطاقة الائتمان

تتيح بطاقات الائتمان للعميل سحب رصيد دون وجود أي رصيد في البطاقة، حيث يتم خصم المبلغ من أول مبلغ يتم وضعه في حساب العميل البنكي، كما أن بطاقات الائتمان غير مرتبطة مباشرة بالحساب البنكي.

وتقوم بطاقات الائتمان بمنح صاحبها فرصة للتسوق عبر الإنترنت، وتعد من وسائل الدفع الأكثر أماناً في عمليات الشراء التي تتم أونلاين، حيث يقوم البنك بوضع مبلغ معين في حساب العميل، وذلك بضمان شهادة ادخار العميل أو بضمان وظيفته او وديعته أو بضمان عضوية في نادي معين.

كما يتم استخدام بطاقات الائتمان في عمليات الشراء، كما تكمن العميل من سحب الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي، وتعد عمولة السحب أعلى من عمولة السحب من بطاقات الخصم.

وتعد أموال بطاقات الائتمان هي دين على العميل إلى البنك في حال أن قام العميل بشراء شيء بها، وعند تأخير العميل في سداد الأموال المسحوبة يتم تسديد فوائد تحسب من قبل البنك، ويتم استخدام بطاقات الائتمان في المراكز التجارية، والمحلات، وكذلك يتم استخدام في التسوق عبر مواقع الإنترنت.

وبعد استخدام العميل لبطاقات الائتمان يكون عليه السداد في مدة خمسة وأربعين يوم دون فائدة، وفي حالة زيادة الفترة الزمنية عن المدة المذكورة يتم حساب فائدة على الدين، وتتراكم الفوائد على العميل.

بطاقة الدفع المسبق

وتتيح بطاقات الدفع المسبق إلى العميل الحصول عليها بدون وجود أي حساب بنكي، وبدون أي ضمان، حيث أن بطاقات الدفع المسبق هي عبارة عن كارت فارغ بدون أي رصيد يقوم العميل بشرائه من البنك ويتم شحنه بالرصيد، وتنتهي قيمة الكارت المسبق الدفع بانتهاء المبلغ المتواجد فيه.

تتيح بطاقات الدفع المسبق في بعض البنوك إلى العملاء إعادة شحنها مرة أخرى، وتعد تلك النوعية من البطاقات هامة جداَّ للعملاء الذين يريدون استخدامها في التسويق الإلكتروني والحفاظ على حساباتهم الكاملة.

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