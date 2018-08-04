Advertisements

تعرف على برنامج تقسيط شراء السيارات المستعملة من بنك أبوظبي الإسلامي، حيث أعلن البنك عن إطلاق برنامج تقسيط شراء “السيارات المستعملة” وذلك لجميع الفئات رجال أعمال، وموظفي القطاع الخاص والعام بنظام “المرابحة المصرفية” التي تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

على أن يتم تنفيذ عقد المرابحة المصرفية عن طريق قيام بنك أبوظبي الإسلامي بشراء السيارة المستعملة التي يحددها العميل ثم يقوم البنك بدفع الثمن نقداً ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بسداده أما دفعة واحدة أو على أقساط محددة.

Advertisements

ويشترط في نظام المرابحة المصرفية تحديد “هامش الربح” الذي سوف يتحصل عليه البنك إلى جانب تملك البنك المنتج قبل بيعه إلى العميل، ويقوم بنك أبوظبي الإسلامي بمنح تمويل من أجل شراء سيارة مستعملة إلى ستمائة ألف جنيه مصري، يتم السداد على فترة تصل إلى خمس سنوات.

شروط تقسيط السيارة المستعملة من بنك أبوظبي الإسلامي

يجب أن يتراوح سن العميل ما بين واحد وعشرين إلى خمسة وستين عاماً بعد انتهاء برنامج التمويل. وتبلغ الدفعة المقدمة إلى بنك أبوظبي الإسلامي خمسة وعشرين في المئة من قيمة السيارات، ويوفر البرنامج نسبة ربح تنافسية تبعاً لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية. لا يزيد القسط الشهري عن خمسة وثلاثين في المئة من مرتب العميل.

المستندات المطلوب

تقديم طلب لتمويل شراء سيارة إلى البنك. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. صورة من جواز السفر أو تصريح الإقامة للأجانب. عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك. تقديم تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين تكون معتمدة من البنك. شهادة معتمدة ببيان مفردات راتب العميل الشهري، أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط. كشب حساب بنكي لستة أشهر سابقة في “حال كان العميل أحد رجال الأعمال”، وصورة من سجل تجاري حديث. ترخيص مزاولة المهن الحرة “في حالة أصحاب المهن الحرة”.

ويجدر هنا الإشارة أن بنك أبوظبي الإسلامي يقدم برنامج شراء السيارات المستعملة بضمان “الأوعية الادخارية في البنك” بتمويل يصل إلى خمسة وتسعين في المئة من قيمة الأوعية الادخارية بحد أقصى مليون جنيه مصري، وعلى فترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

ويقوم البنك تبعاً لبرنامج شراء السيارات المستعملة لأنظمة الدفع المقدمة بتمويل يصل إلى أربعمائة ألف جنيه مصري على فترة سداد تصل إلى خمس سنوات على أن تكون الدفعة المقدمة تقدر بنسبة خمسين في المئة من قيمة السيارة.

أقرا المزيد 8 نصائح تساعدك على بيع منزلك بأعلى سعر