قفزة بأسعار اللحوم وبعض السلع الأساسية قبيل عيد الأضحى

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أوضحت بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة إلى مجلس الوزراء المصري عن “ارتفاع في أسعار اللحوم خلال الأسبوع السابق مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1439 هـ”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر كيلو اللحم الكندوز تراوح سعره ما بين مائة وأربعين إلى مائة وخمسة وثمانين جنيه للكيلو، بارتفاع أربعين جنيه في الكيلو عن الأسبوع السابق.

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كما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في أخر تحديث له خاص بالأسعار اليوم الموافق الأحد عن أرتفاع سعر كيلو الحلم الضأن ليتراوح سعر الكيلو ما بين مائة وخمسين إلى مائتين جنيه للكيلو الواحد بزيادة تقدر بحوالي ثلاثين جنيه.

وسجل سعر كيلو اللحم البتلو ما بين مائتين إلى مائتين وأربعين جنيه بزيادة تقدر بحوالي مائة جنيه للكيلو، كما ارتفعت أيضا أسعار بعض من المواد الغذائية الأخرى خلال تعاملات اليوم بقيمة مالية تصل إلى اثنين جنيه ومنها أسعار الأرز والعدس حيث سجل سعر الأرز ما بين تسعة إلى اثنى عشر جنيهاً، وسجل سعر العدس ما بين سبعة عشر إلى ثلاثين جنيها تبعاً لموقع مجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ويقدم موقع مصر 365 أسعار بعض من السلع الرئيسية من داخل الأسواق المصرية تبعاً للتصريحات التي أعلنها موقع مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري يوم الأحد من كل أسبوع.

ويقوم المجلس بالاعتماد على متوسط “أسعار القطاعي للسلع الرئيسية” ما بين أقل محافظات الدولة المصرية سعراً وأعلها في الدولة المصرية.

بيان لأسعار السلع اليوم

الدواجن:

-سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل ما بين تسعة وعشرين إلى اثنين وثلاثون جنيهاً للكيلو الواحد.

– سعر الدواجن البلدي سجل سعر الكيلو ما بين ثلاثة وثلاثون جنيهاً على أربعين جنيه للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم:

سعر كيلو الكندوز سجل ما بين مائة وأربعين إلى مائة وخمسة وثمانين جنيهاً للكيلو بارتفاع أربعين جنيهاً.

سعر كيلو اللحم البتلو سجل ما بين مائتين إلى مائتين وأربعين جنيه للكيلو بزيادة مائة جنيه.

سعر كيلو اللحم الضأن سجل ما بين مائة وخمسين إلى مائتين جنيه بزيادة ثلاثون جنيهاً في الكيلو.

أسعار السلع الأساسية:

سعر السكر سجل ما بين ى8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

سعر الأرز السائب سجل ما بين 9 إلى 12 جنيه للكيلو بزيادة 2 جنيه.

سعر الأرز المعبأ سجل سعر الكيلو 9,5 إلى 14 جنيه بزيادة 50 قرشاً.

العدس سجل سعر الكيلو ما بين 17 إلى 30 جنيه للكيلو، بزيادة 2 جنيه.

سعر الفول سجل سعر الكيلو ما بين 12 إلى 16 جنيه، بانخفاض 4 جنيه.

سعر الشاي سجل سعر الكيلو 74 إلى 98 للكيلو، بتراجع 2 جنيه.

زيت عباد الشمس سجل سعر اللتر ما بين 18 إلى 25 جنيه.

المكرونة سجل سعر الكيلو ما بين 8 إلى 11 جنيه للكيلو.

السمن الصناعي سجل سعر الكيلو 20 إلى 25 جنيه.

السمن البلدي سجل سعر الكيلو من 90 إلى 150 جنيه للكيلو بزيادة 40 جنيه.

أسعار البيض:

سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح ما بين 38 إلى 47 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض تتراوح ما بين 36 إلى 47 جنيه.

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