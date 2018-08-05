استقرار أسعار الذهب بعد مسلسل الهبوط المستمر وعيار 21 يسجل 608 جنيهًا للجرام

ويتحدث نادي نجيب، سكرتير عام، شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، قائلاً: “إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند مستوى 608 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 عند 521 جنيهًا، دون تغيير عن اليومين الماضيين، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 695 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 4864 جنيهًا”.

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وأوضح نجيب أن هبوط أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها خلال عام ونصف، جاء متأثرًا بانخفاض سعر المعدن الأصفر عالميًا، لتفقد نحو 36 جنيهًا في الجرام الواحد خلال شهر ونصف الشهر، على حد قوله.

وتشهد أسعار الذهب بمصر حاليا، حالة من الهبوط القوي وصلت إلى أدنى مستوى لها في نحو عام تأثرا بعدم استقرار سعر المعدن عالميا، لتفقد نحو 30 جنيهًا في الجرام الواحد في نحو شهر.

وكانت أسعار الذهب عالميا ومحليا شهدت مراحل من التراجعات خلال الأسابيع الماضية ليسجل أدنى سعر له منذ عام تقريبا، حيث أن الذهب فى مصر يخضع لعدة عوامل ومؤثرات منها العرض والطلب وترتبط مباشرة بسعر أوقية الذهب عالميا، وكذلك مرتبطة بسعر الدولار فى المصارف الرسمية.

ويتفاوت سعر الذهب فى مصر من تاجر إلى أخر بما قيمته 50 قرش أو جنيه فى كل جرام، وكذلك المصنعية تختلف بين جميع التجار لأنها مرتبطة بنوع المشغول الذهبى الذى يتم بيعه.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة الذهبية بمحافظات مصر المختلفة، ويكون هذا التفاوت فى سعر جرام الذهب هو تفاوت طفيف إذ يبلغ فقط نحو 50 قرشا أو جنيه واحد.

يذكر أن مبيعات المشغولات الذهبية فى مصر شهدت تراجعا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 بنسبة 30% قياسا على نفس الفترة من العام الماضى.

وهذا ما أكده إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، حيث ذكر أن السوق يعانى بصورة كبيرة نتيجة انخفاض المبيعات.