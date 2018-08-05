تقرير عالمي عن زيادة الطلب على الذهب ومشغولاته بالسوق المصري

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أصدر المجلس العالمي للذهب تقرير حول تحسن الطلب في السوق المصري بسبب زيادة الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018، ليعد بذلك هو السوق الوحيد الذي أظهر تحسن في الطلب على الذهب.

وقد صدر تقرير المجلس العالمي للذهب حديثاً جاء فيه “إن الطلب على المشغولات الذهبية في جمهورية مصر العربية قد ارتفع بنسبة تصل إلى عشرة في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م، مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق 2017”.

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وقد سجل الطلب على سوق الذهب ومشغولاته داخل السوق المصري خلال الربع الثاني من عام 2018 ما يقارب من 5,1 طن، في مقابل 4,7 طن خلال نفس الفترة من العام السابق 2017 حيث سجلت حوالي 4,7 طن.

وقد شهدت أسعار الذهب في الدولة المصرية خلال الفترة الحالية حالة من الهبوط بشكل قوي، حيث سجلت أدنى مستوى لها في حوالي عام متأثرة بانخفاض سعر المعدن الأصفر عالمياً، حيث فقدت ما يقارب من ستة وثلاثين جنيه للجرام الواحد في نحو مدة زمنية تصل إلى شهر ونصف.

وقد ارتفع الطلب على الذهب ومشغولاته داخل السوق المصري بنسبة تصل إلى ستة في المئة خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2017، حيث كانت جمهورية مصر العربية هي المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشهد حالة من النمو على طلب الذهب خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بحسب التقارير الصادر عن المجلس العالمي للذهب خلال شهر مايو السابق.

وقد أرجع التقرير ارتفاع الطلب خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى تشجيع البيئة المحلية في السوق المصري، حيث أتاح “صندوق النقد الدولي” الشريحة الرابعة من القرض الدولي للدولة المصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار أمريكي بعد أن بدأت الحكومة المصرية في إدراج إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي داخل الدول المصرية ودعم الاستثمارات.

كما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط خلال بداية شهر يوليو السابق لعام 2018 “إن جمهورية مصر العربية قد تسلمت الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى ملياري دولار أمريكي”.

وقد أضاف التقرير أن العملة المصرية “الجنيه” قد استقرت على الرغم من أنها قد شهدت ضعف نسبي، لكن ينبغي أن يستمر في ذلك بدعم من “قطاع التصدير”.

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