احتياطي النقد الأجنبي بمصر يتطور بشكل ملحوظ في أول 7 أشهر من 2018

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تعرف على تطور احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهور الأولى من العام المالي الجاري 2018، حيث واصل احتياطي “النقد الأجنبي” لدى البنك المركزي المصري صعوده بشكل دائم خلال الشهر الحادي والعشرين على التوالي منذ أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”.

وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي خلال شهر يوليو السابق لعام 2018 بقيمة تصل إلى سبعة وخمسين مليون دولار أمريكي، كما ارتفاع في نهاية الشهر السابق بقيمة تصل إلى 44,315 مليار دولار في مقابل 44,258 خلال نهاية شهر يونيو السابق.

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وقد أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري حول احتياطي النقد الأجنبي أن معدلات قد ارتفعت خلال السبعة أشهر السابقة من العام الحالي 2018 مسجلة 7,3 مليار دولار.

وقد سجلت أغلب قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر فبراير السابق لعام 2018، بقيمة تصل إلى 4,3 مليار دولار، وخلال شهر أبريل السابق سجل معدلات الاحتياطي النقد قيمة تصل إلى 1,4 مليار دولار، وذلك مع قيام الحكومة المصرية بطرح سندات باليورو والدولار في الأسواق الدولية خلال فبراير وأبريل 2018.

وقد شهد احتياطي النقد الأجنبي بطئ في الأداء بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لعام 2018 حيث سجل أجمالي تلك الشهور قيمة الاحتياطي النقدي حوالي مائتين وخمسة وثمانين مليون دولار أمريكي.

وقد سجلت قيمة احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر لعام 2017 فقد سجلت القيمة بحوالي سبعة وثلاثين مليار دولار، وخلال شهر يناير السابق سجلت حوالي 38,2 مليار دولار.

وخلال شهر فبراير 2018 سجلت قيمة احتياطي النقد الأجنبي حوالي 42,5 مليار دولار، وخلال شهر مارس سجلت 42,6 مليار دولار، وخلال شهر أبريل سجلت حوالي أربعة وأربعين مليار دولار.

وقد سجلت قيمة احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو عام 44,1 مليار دولار، وخلال شهر يونيو سجلت حوالي 44,26 مليار دولار، وخلال شهر يوليو السابق سجلت حوالي 44,32 مليار دولار.

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