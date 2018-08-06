المصرية للاتصالات توقع عقد شراكة مع “إيرتل الهندية” في نظام الكوابل البحرية

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صرحت “الشركة المصرية للاتصالات” عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع الشركة الهندية “أيرتل” في “نظام الكوابل البحرية”.

وقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان صادر عنها اليوم الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 جاء فيه التالي: تلك المذكرة تتيح لشركة ايرتل حق انتفاع IRUS لاستخدام بعض الألياف الضوئية على الكابل البحري مينا، وكابل تي أي نورث TE North.

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وأضاف البيان الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات، أن شركة ابرتل سوف تحصل على سعات كبيرة على أساس طويل الأمد على نظامين للكوابل الجديدة المصممة على أعلى مستوى AAE1 وsmw5.

وتتيح الشركة الهندية حق استخدام “الألياف الضوئية بكابل مينا” والذي يعبر من جمهورية مصر العربية إلى دولة الهند مروراً بالمملكة العربية السعودية وعمان إلى جانب بعض الألياف الضوئية التي تعبر من الدول المصرية إلى الدولة الإيطالية.

وكانت القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، قد أوضحت عن تراجع أرباح الشركة بنسبة تصل إلى ثمانية وأربعين في المئة على أساس سنوي.

وقد حققت الشركة أرباح تقدر بحوالي 689,6 مليون جنيه مصري خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة حتى شهر مارس السابق لعام 2018، مقابل أرباح قد سجلت حوالي 1,3 مليار جنيه مصري بالفترة المقارنة لها خلال العام السابق 2017.

وقد زادت إيرادات الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 مسجلة 4,7 مليار جنيه، مقارنة بنفس إيرادات العام السابق 2017 والتي سجلت حوالي 4,1 مليار جنيه مصري.

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