البترول: ارتفاع إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي بنهاية أغسطس الجاري

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صرح وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور “طارق الملا”: أنه من المخطط ارتفاع إنتاج حقل الغز الطبيعي ظهر ليصل إلى نحو 1,75 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يومياً قبل نهاية شهر أغسطس الجاري لعام 2018″.

وقد أصدر وزير البترول والثروة المعدنية بيان صدر عنه اليوم الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري جاء فيه: إن إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي سوف يواصل ارتفاعه ليصل إلى نحو ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً خلال شهر سبتمبر القادم.

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وأضاف: أنه من المستهدف بعد اكتمال تنمية المراحل التالية من المشروع سوف يصل معدل إنتاج حقل ظهر إلى ذروته بما يبلغ نحو 2,7 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً.

وأضاف الوزير قائلاً: أن الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفيذ خلال الفترة الراهنة تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز الطبيعي، وتقترب من إنهاء الأعمال البحرية لضخ الإنتاج الجديد من الغاز الطبيعي من الآبار الواقعة في المياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر ثلاثين بوصة جاري اختباره قبل التشغيل بشكل فعلي.

وأكد “طارق الملا” على أهمية الإسراع بتنفيذ مراحل المشروع، ومشروعات التنمية الأخرى القائمة في حقول الغاز الطبيعي الأخرى التي تم اكتشافها، من أجل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام الجاري 2018، والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وجاءت تلك التصريحات من وزير البترول والثروة المعدنية أثناء جولته التفقدية لمتابعة سير العمل في “مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي” القائمة في محافظة بورسعيد.

وخلال زيارة الوزير التفقدية للوزير أيضا قام بتفقد “المحطة البرية” المعالجة لإنتاج حقل الغاز الطبيعي ظهر القائم في منطقة الجميل القائمة بمحافظة بورسعيد من أجل متابعة تشغيل “وحدي الفصل والمعالجة الثالثة والرابعة”، وهذا سوف يؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية إلى ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي المنتج يومياً.

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