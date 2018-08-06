اليوم .. المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3,5 مليار جنيه

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أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 3,5 مليار جنيه مصري بالتعاون مع “وزارة المالية المصرية” لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وقد تم طرح سندات الخزانة اليوم الاثنين الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري لعام 2018، وأعلن البنك المركزي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني “إن قيمة طرح السندات الأول تبلغ حوالي اثنين مليار جنيه لأجل ثلاثة سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني حوالي 1,5 مليار جنيه مصري لأجل سبع سنوات”.

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وتشهد “أدوات الدين” بجمهورية مصر العربية إقبال كبير من قبل المستثمرين الأجانب وخصوصاً أذون الخزانة المصرية في ظل عوائدها المرتفعة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن سندات وأذون الخزانة تقوم بها الحكومة بالاستدانة لآجال زمنية معينة ومتنوعة وتعد البنوك الحكومية المصرية هي أكبر المشتريين لتلك الأدوا.

وقد أوضح “مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية” للعام المالي الجاري 2018/ 2019، أنها تستهدف الحصول على تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة للدولة المصرية بقيمة تصل إلى 511,2 مليار جنيه مصري.

وبحسب الموازنة العامة للدولة المصرية فإن الدولة تستهدف إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 409,6 مليار جنيه مصري، من أجل إصدار سندات قيمة تصل إلى 101,6 مليار جنيه مصري.

وقد أوضحت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع “إجمالي الدين الخارجي للدولة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018” بنسبة مئوية سجلت حوالي 2,3 في المئة على أساس ربع بزيادة تقدر بحوالي 1,8 مليار دولار ليصل إلى 80,8 مليار دولار مقابل تسعة وسبعين مليار دولار بنهاية شهر يونيو من العام السابق 2017.

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