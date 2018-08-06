ما هي أسباب استقرار أسواق النفط؟

Advertisements

حالة من الاستقرار تعيشها أسواق النفط على خلفية استقرار “أنشطة الحفر الصخرية” في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هناك حالة من الترقب والقلق تسود أسواق النفط بخصوص إعادة فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الدولة الإيرانية التي تعد من كبار مصدري النفط في العالم.

وقد تم تداول “عقود خام القياس العالمي” مزيج برنت عند 73,23 دولار أمريكي لبرميل النفط الواحد، وذلك خلال معاملات اليوم الاثنين الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 بارتفاع سنتين عن “سعر إغلاق تعاملات” أسواق النفط السابقة.

Advertisements

وقد ارتفع “خام غرب تكساس الوسيط” بقيمة خمسة عشر سنتاً أو بنسبة 0,2% مسجلاً 68,64 دولار للبرميل، وقد قامت شركات الطاقة الأمريكية بتقليص عدد الحفارات خلال الأسبوع السابق للمرة الثانية على التوالي خلال الثلاثة أسابيع السابقة، وقد تباطأت معدلات النمو خلال الشهرين السابقين.

وقد أعلنت “شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة” أن عدد الحفارات قد انخفض بواقع اثنين في المئة في الأسبوع السابق وبالتحديد يوم 3 أغسطس لعام 2018 ليصل عند عدد ثمانمائة وتسعة وخمسين حفاراً.

وقد أعلنت “صحيفة الصباح الرسمية العراقية” اليوم أن جبار اللعيبي وزير النفط بالعراق أعلن عن قوله “إن أسعار النفط تتجه نحو الاستقرار، وإن العراق تخطط لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من سبعة ونصف مليون برميل يومياً خلال 2023/ 2024 تخصص منها 6 مليون برميل يومياً للتصدير، وحوالي مليون ونصف برميل يومياً للاستهلاك المحلي”.

أقرا المزيد الذهب يستحوذ على تجارة الإمارات الغير نفطية خلال عام 2017