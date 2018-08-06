مؤشرات البورصة تتراجع في منتصف تعاملات جلسة اليوم

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على إثر ضغوط بيعية ، متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» ، شهد تراجعا بنسبة 0.58% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» ، بنسبة 0.46% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.80%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.05% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.21% ، وهبط أيضا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16%.

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على تباين في المؤشرات ، وذلك بعد أن أغلق المؤشر الرئيسي أمس الأحد ، على تراجع في المؤشرات كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.12% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.06% ، وكذلك ، هبط مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.02%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.02% ، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجع بشكل بسيط ، حيث أغلق عند مستوى 15.737 نقطة على حجم تداول ضعيفة ، وأضافت أنه على الرسم البياني الأسبوعي ، حاول المؤشر اختراق الاتجاه الهابط ، الذي بدأ في شهر مايو ، وحال نجاحه في ذلك يرتفع إلى مستوى 16.600 نقطة.

وتابعت «مباشر» ، في تقريرها المباشر للبورصة المصرية ، أنه على الإطار الزمني الأصغر ، واجه المؤشر سلسلة مقاومات ثانوية من المستوى 15.800 لـ16.000 نقطة ، ما قد يؤدي بدوره إلى عمليات جني أرباح مؤقتة.

وزادت الشركة ، أنه رغم ذلك ، أثبتت بعض الأسهم أن قوى الشراء تستحوذ عليها بالفعل ، وأنه ينبغي أن تدعم أي كسر بأحجام كبيرة نسبيا ، مقارنة بالفترة الأخيرة للمراكز ذات المخاطر الأقل.