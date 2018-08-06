البورصة تنهي تعاملاتها على تراجع جماعي.. ورأس المال السوقي يتراجع بقيمة 4.5 مليار جنيه

منذ 34 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تنهي تعاملاتها على تراجع جماعي.. ورأس المال السوقي يتراجع بقيمة 4.5 مليار جنيه
البورصة

اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، تحت ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 4.5 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 874.348 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة ، بلغ 159 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 529 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 17 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.87% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 20.52% ، واستحوذ العرب على نسبة 7.61% خلال جلسة تداول اليوم.

واستحوذت تعاملات المؤسسات ، على نسبة 37.31% من المعاملات في البورصة ، أما باقي المعاملات ، فكانت من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 62.68%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 24.2 مليون جنيه ، 1.7 مليون جنيه ، 1.4 مليون جنيه ، 15.9 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 11.8 مليون جنيه، 31.4 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.58% ، حيث أغلق عند مستوى 15645 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.54% ، حيث أغلق عند مستوى 2577 نقطة ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.80% ، حيث أغلق عند مستوى 15583 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.25% عند مستوى 746 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% ، حيث أغلق عند مستوى 1934 نقطة ، وكذلك ، هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ، حيث وصل إلى مستوى 471 نقطة.

وفي ختام جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، ارتفعت أسهم 40 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 82 شركة ، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، على إثر ضغوط بيعية من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» ، شهد تراجعا بنسبة 0.58% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» ، بنسبة 0.46% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.80%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.05% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.21% ، وهبط أيضا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16%.

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على تباين في المؤشرات ، وذلك بعد أن أغلق المؤشر الرئيسي أمس الأحد ، على تراجع في المؤشرات كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.12% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.06% ، وكذلك ، هبط مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.02%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.02% ، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجع بشكل بسيط ، حيث أغلق عند مستوى 15.737 نقطة على حجم تداول ضعيفة ، وأضافت أنه على الرسم البياني الأسبوعي ، حاول المؤشر اختراق الاتجاه الهابط ، الذي بدأ في شهر مايو ، وحال نجاحه في ذلك يرتفع إلى مستوى 16.600 نقطة.

وتابعت «مباشر» ، في تقريرها المباشر للبورصة المصرية ، أنه على الإطار الزمني الأصغر ، واجه المؤشر سلسلة مقاومات ثانوية من المستوى 15.800 لـ16.000 نقطة ، ما قد يؤدي بدوره إلى عمليات جني أرباح مؤقتة.

وزادت الشركة ، أنه رغم ذلك ، أثبتت بعض الأسهم أن قوى الشراء تستحوذ عليها بالفعل ، وأنه ينبغي أن تدعم أي كسر بأحجام كبيرة نسبيا ، مقارنة بالفترة الأخيرة للمراكز ذات المخاطر الأقل.