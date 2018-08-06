البورصة تنهي تعاملاتها على تراجع جماعي.. ورأس المال السوقي يتراجع بقيمة 4.5 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، تحت ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 4.5 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 874.348 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة ، بلغ 159 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 529 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 17 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.87% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 20.52% ، واستحوذ العرب على نسبة 7.61% خلال جلسة تداول اليوم.

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واستحوذت تعاملات المؤسسات ، على نسبة 37.31% من المعاملات في البورصة ، أما باقي المعاملات ، فكانت من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 62.68%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 24.2 مليون جنيه ، 1.7 مليون جنيه ، 1.4 مليون جنيه ، 15.9 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 11.8 مليون جنيه، 31.4 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.58% ، حيث أغلق عند مستوى 15645 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.54% ، حيث أغلق عند مستوى 2577 نقطة ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.80% ، حيث أغلق عند مستوى 15583 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.25% عند مستوى 746 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% ، حيث أغلق عند مستوى 1934 نقطة ، وكذلك ، هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ، حيث وصل إلى مستوى 471 نقطة.

وفي ختام جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، ارتفعت أسهم 40 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 82 شركة ، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، على إثر ضغوط بيعية من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» ، شهد تراجعا بنسبة 0.58% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» ، بنسبة 0.46% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.80%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.05% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.21% ، وهبط أيضا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16%.

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على تباين في المؤشرات ، وذلك بعد أن أغلق المؤشر الرئيسي أمس الأحد ، على تراجع في المؤشرات كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.12% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.06% ، وكذلك ، هبط مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.02%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.02% ، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجع بشكل بسيط ، حيث أغلق عند مستوى 15.737 نقطة على حجم تداول ضعيفة ، وأضافت أنه على الرسم البياني الأسبوعي ، حاول المؤشر اختراق الاتجاه الهابط ، الذي بدأ في شهر مايو ، وحال نجاحه في ذلك يرتفع إلى مستوى 16.600 نقطة.

وتابعت «مباشر» ، في تقريرها المباشر للبورصة المصرية ، أنه على الإطار الزمني الأصغر ، واجه المؤشر سلسلة مقاومات ثانوية من المستوى 15.800 لـ16.000 نقطة ، ما قد يؤدي بدوره إلى عمليات جني أرباح مؤقتة.

وزادت الشركة ، أنه رغم ذلك ، أثبتت بعض الأسهم أن قوى الشراء تستحوذ عليها بالفعل ، وأنه ينبغي أن تدعم أي كسر بأحجام كبيرة نسبيا ، مقارنة بالفترة الأخيرة للمراكز ذات المخاطر الأقل.