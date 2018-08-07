بعد تراجعات جماعية أمس.. البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاع في مؤشراتها

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افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 7 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث اختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ، ارتفع في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، بنسبة 0.10% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.25% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.05% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.07%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، واصل الانخفاض الذي بدأه ، حيث أغلق عند مستوى 15.645 نقطة ، وسط أحجام تداول أقل من متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، زادت «مباشر» ، أن المؤشر «إيجي إكس 30» ، اخترق خط الاتجاه الهابط ، الذي بدأ في شهر مايو المنصرم ، وهو حاليا بدأ في التراجع لإعادة اختباره.

وتابعت شركة «مباشر» ، أنه على الرسم البياني للساعة ، يختبر المؤشر الرئيسي اتجاه صاعد ثانوي ، ما يؤكد كذلك في الإطاران الزمنيان ، أن المؤشر قد يصل إلى دعم خلال 100 نقطة ، لافتة إلى أن التداول سوف يظل على المدى القصير ، موصية في الوقت ذاته ، بالمتاجرة السريعة ، حتى تحسن أحجام التداول.