ما هي قيمة الضريبة العقارية؟.. ومن المختص بتقدير هذه القيمة؟

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أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

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رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

يقدر سعر الضريبة العقارية ، بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية ، للوحدات السكنية وغير السكنية ، كما يتم استبعاد 30% ، في مقابل مصاريف الصيانة للمباني السكنية ، و32% في مقابل تلك المصاريف للمباني غير السكنية.

وتختص لجان «الحصر والتقدير» ، بتقدير القيمة الإيجارية للعقار ، حيث يترأس اللجنة ، مندوبا عن مصلحة الضرائب العقارية ، كما أن دور اللجان محدود جدا ، في التأثير على القيمة الإيجارية ، حيث يتم تحديد التقدير ، بعد وضع بيانات إقرار الممول ، الذي يحررها بنفسه ، وكذلك بيانات الحصر ، الذي تم بمعرفة اللجنة ، في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير ، داخل الحواسب التي تخرج نتائجها ، والتي تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا.

وتتولى اللجان التحقق من مجموعة كبيرة ، من المواصفات الموضوعية لمكان العقار ، مثل عرض الشارع ، وهل به أشجار أم لا ، وهل هو مرصوف رصفا جيدا أم لا ، وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيره ، فضلا عن طبيعة مواد البناء ، وتاريخ البناء ، وطبيعة الحي المقام فيه العقار ، وهل به مرافق أم لا ، وهل هي مصانة ، وهل تصل المرافق للوحدات الكائنة كافة ، فضلا عن عمل استطلاع لأسعار الإيجارات السارية في المنطقة ، التي يقع فيها العقار ، وأسعار بيع العقارات في المنطقة ، خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم ، ولا تبدأ اللجنة إجراءات تقدير القيمة الإيجارية ، بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية.