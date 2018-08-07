هل تخضع المباني الحكومية للضريبة العقارية؟.. وما هي المباني المعفية من سدادها؟

منذ 48 دقيقة أخبار الاقتصاد
هل تخضع المباني الحكومية للضريبة العقارية؟.. وما هي المباني المعفية من سدادها؟

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

المادة 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 ، حددت الحالات التي لا تخضع للضريبة ، وهي: «العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض المنفعة العامة ، العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية ، الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين ، العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها ، والأحواش ومباني الجبانات».

وكذلك ، لا تخضع الهيئات الحكومية المملوكة للدولة إلى الضريبة ، في حال كانت مخصصة لغرض المنفعة العامة ، كما أن العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، تخضع للضريبة وفقا لحكم المادة رقم 11 من القانون 196 لسنة 2008 ، لكن إذا تصرفت الدولة في ملكيتها الخاصة ، كأن تبيعها إلى أفراد أو شركات ، فإنها تخضع للضريبة ، اعتبارا أول الشهر التالي لتاريخ التصرف.

وتقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية ، عن طريق الاستعانة بلجان الحصر والتقدير ، المنصوص عليها في المادة رقم 13 من القانون ، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم ، التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.