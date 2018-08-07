التموين تعلن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى.. التفاصيل الكاملة

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صرح المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية “أحمد كمال” قائلاً “أن عيد الأضحى المبارك سوف يشهد مزيد من الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة ومنها العمل على إتاحة السلع الأساسية، وتكثيف معدلاتها عن المعدل الطبيعي بنسبة تصل إلى خمسين في المئة”.

وقد جاءت تلك التصريحات من قبل المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال مداخلة تليفونية له عبر قناة دي إم سي الفضائية في برنامج “8 الصبح”، وأشار قائلاً “سوف يتم طرح اللحوم السودانية بسعر الكيلو الواحد خمسة وثمانين جنيهاً مصرياً”.

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وأكد على طرح اللحم الضاني بسعر الكيلو تسعين جنيه، والخراف الحية سوف يكون سعر الكيلو بها اثنين وستين جنيهاً، وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قامت بتشكيل غرفة عمليات من أجل الاطمئنان على جميع الأمور التجارية داخل الأسواق المصرية والرقابة عليها قبيل فترة عيد الأضحى المبارك.

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء المصري “إن أسعار اللحوم قد شهدت ارتفاع خلال فترة الأسبوع السابق وقد أصبح سعر كيلو اللحم الكندوز يتراوح ما بين مائة وأربعين إلى مائة وخمسة وثمانين جنيه للكيلو الواحد.

وقد ارتفعت أسعار اللحم الضاني حيث يتراوح سعر الكيلو داخل الأسواق المصرية ما بين مائة وخمسين إلى مائتين جنيه للكيلو الواحد، وسعر اللحم البتلو شهد أيضا ارتفاع في الأسعار حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين مائتين إلى مائتين وعشرين جنيه للكيلو.

وقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك ومنها أسعار العدس، وأسعار الأرز والتي شهدت ارتفاع اثنين جنيه في الكيلو الواحد لكلاً من النوعين.

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