إليكم.. تفاصيل خطة قطاع الأعمال لتطوير شركات القطن والغزل والنسيج

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أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن قيامها بعقد سلسلة من المناقشات من أجل استعراض الدراسات التفصيلية والتحليلية لأداء بعض من الشركات القابضة الخاصة تحت إشراف الوزارة من أجل تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة بتلك الشركات.

وتأتي الخطوات بناء على التوجيهات الصادرة عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في هذا الصدد من أجل وضع استراتيجيات تتناسب مع جميع الشركات، وقد ترأس أولى تلك الاجتماع الوزير وقد تم تخصيصه من أجل مناقشة الدراسة التي قد تم إعدادها من قبل “الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس” بخصوص الشركات التابعة لها.

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وقد حضر فعاليات الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعدد من رؤساء الشركات التابعة لها إلى جانب حضور عدد من أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلين عن العمال بالشركة.

وفي بداية الاجتماع قد قام هشام توفيق باستعراض أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها مع وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي ووزير التجارة والصناعة في سبيل إصلاح منظومة القطن والغزل والنسيج في مصر بداية من التخطيط لزراعة أنواع مختلفة من القطن مروراً بمراحل التصنيع والحلج.

وقد قام وزير قطاع الأعمال بعرض تصور لمستقبل “صناعة الغزل والنسيج” داخل الدولة المصرية، والتي تعد من أهم القطاعات الصناعية بجمهورية مصر العربية، وقد تم وضع ذلك التصوير لمستقبل الصناعة بعد إجراء سلسلة من اللقاءات السابقة قد تم عقدها مع عدد من خبراء المجال الصناعي في القطاعين الخاص والعام.

وقد تم تحديد الإجراءات المتوقع أن يتم البدء في تنفيذها على “المدى القصير” بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن والوزارات، في إطار سعى وزارة قطاع الأعمال العام في العمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير جميع شركات القطن والغزل والنسيج داخل الدولة المصرية.

وقد قام وزير قطاع الأعمال بالاستماع إلى مقترحات وآراء الحضور خلال فعاليات الاجتماع الأول في ضوء الدراسة التحليلية التي قد تم تقديمها من قبل الشركة القابضة سواء على مستوى تطوير “صناعة الغزل والنسيج” أو على مستوى خطة إصلاح الشركات التابعة لها.

وقد بدأت الشركة بشكل فعلي في البدء في إجراءات تحديث “محالج القطن” بتكلفة تقدر بحوالي مليار جنيه مصري، وسوف يتم تقليص عدد محالج القطن من خمسة وعشرين محلج إلى أحد عشر محلجاً فقط تابعين لشركات الحليج بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وقد أكد الوزير قائلاً “أن قطار إصلاح شركات القطن والغزل والنسيج التابعة قد انطلق، ولن يتوقف”، وأكد أن هناك خطية هيكلية تتضمن العديد من الإجراءات العاملة ومنها التطوير الإدارية وتنمية الموارد البشرية، والعمل على إدخال نظم معلومات، وكذلك إدخال نظم تكاليف حديثة خلال الأشهر القليلة القادمة مع العمل على تحسين أساليب التسويق.

وبالنسبة لما يتعلق بالاستغلال الأمثل للأصول التي تعد غير مستغلة فقد أوضح الوزير “إن الخطة الهيكلية تتضمن تصوراً حول كيفية استغلال الأصول والأراضي الغير مستغلة كأحد مصادر التمويل لضخ الاستثمارات وتحديث المعدات والآلات”.

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