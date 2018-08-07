البورصة تربح 7 مليارات جنيه في ختام التعاملات.. وتغلق على ارتفاع جماعي

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 7 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، وكذلك ، ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 6.8 مليار جنيه ، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، عند مستوى 881.103 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 167 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 632 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 20.5 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 78.26% من إجمالي تعاملات السوق ، كما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 11.52%.

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واستحوذ العرب على نسبة 10.23% ، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء ، بينما استحوذت المؤسسات ، على نسبة 68.54% من المعاملات في البورصة المصرية ، أما باقي المعاملات فكانت من نصيب الأفراد بنسبة 31.45%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 19.4 مليون جنيه ، 19.1 مليون جنيه ، 761 ألف جنيه ، 26.6 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية ، فمالت نحو الشراء ، وذلك بقيمة 47.3 مليون جنيه ، 18.6 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.74% ، حيث أغلق عند مستوى 15761 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.32% ، حيث أغلق عند مستوى 2611 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.68% ، حيث أغلق عند مستوى 15690 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.69% ، عند مستوى 751 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجى إكس 100» الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.67% ، حيث أغلق عند مستوى 1947 نقطة ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.16% ، حيث وصل إلى مستوى 470 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 32 شركة ، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وشهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، الموافق 7 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في منتصف تعاملات جلسة الأسبوع ، تحت ضغوط من عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، أما تعاملات العرب فمالت نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ، ارتفع في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، بنسبة 0.41% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.93% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.61%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.26% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.29%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 7 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث اختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ، ارتفع في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، بنسبة 0.10% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.25% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.05% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.07%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، واصل الانخفاض الذي بدأه ، حيث أغلق عند مستوى 15.645 نقطة ، وسط أحجام تداول أقل من متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، زادت «مباشر» ، أن المؤشر «إيجي إكس 30» ، اخترق خط الاتجاه الهابط ، الذي بدأ في شهر مايو المنصرم ، وهو حاليا بدأ في التراجع لإعادة اختباره.

وتابعت شركة «مباشر» ، أنه على الرسم البياني للساعة ، يختبر المؤشر الرئيسي اتجاه صاعد ثانوي ، ما يؤكد كذلك في الإطاران الزمنيان ، أن المؤشر قد يصل إلى دعم خلال 100 نقطة ، لافتة إلى أن التداول سوف يظل على المدى القصير ، موصية في الوقت ذاته ، بالمتاجرة السريعة ، حتى تحسن أحجام التداول.